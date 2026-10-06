Perseguitano il nuovo compagno della ex: un arresto e un braccialetto elettronico

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di due uomini, di 33 e 45 anni, gravemente indiziati del reato di atti persecutori ai danni del nuovo compagno della ex di uno dei due fratelli.
Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli, sezione Gip/Gup, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione Indagini, competente in materia di violenza di genere e tutela delle fasce deboli.
Per il 33enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti del 45enne è scattato il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.
Minacce e molestie reiterate
Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, avrebbero fatto emergere una serie di comportamenti persecutori protratti nel tempo.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due fratelli avrebbero minacciato e molestato ripetutamente l'attuale compagno della donna, arrivando anche a rivolgergli minacce di morte.
La vittima costretta a cambiare abitudini
Le condotte contestate avrebbero provocato nel giovane un grave e perdurante stato di ansia e paura, oltre al timore per la propria incolumità.
Una situazione che, secondo gli inquirenti, lo avrebbe costretto anche a modificare le proprie abitudini di vita.
Le accuse nei confronti dei due uomini dovranno essere accertate nel corso del procedimento e gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.