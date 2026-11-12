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Acerra, 32enne accoltellato alla schiena durante una lite: indagano i carabinieri
Riconosce due presunti ladri di biciclette elettriche e finisce ferito durante una colluttazione. Dimesso dalla clinica con cinque giorni di prognosi
Momenti di tensione ad Acerra, dove un uomo di 32 anni è rimasto ferito alla schiena con un'arma da taglio al termine di una violenta colluttazione con due persone.
Il 32enne si è presentato alla clinica Villa dei Fiori per ricevere le cure mediche necessarie. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
L'aggressione dopo il riconoscimento dei presunti ladri di e-bike
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la vittima avrebbe riconosciuto due persone ritenute responsabili di alcuni furti di biciclette elettriche avvenuti nei giorni scorsi ad Acerra.
Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale il 32enne sarebbe stato colpito alla schiena con un'arma da taglio. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.
Cinque giorni di prognosi, indagini in corso
Fortunatamente, le condizioni dell'uomo non sono risultate gravi. Dopo essere stato medicato e sottoposto agli accertamenti sanitari, il 32enne è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.
Le indagini dei Carabinieri sono tuttora in corso per identificare i responsabili dell'aggressione e verificare l'eventuale collegamento con i furti di e-bike segnalati nei giorni precedenti.
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