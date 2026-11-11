Giugliano, truffa agli anziani: usato il nome del comandante dei Carabinieri

Una falsa emergenza bancaria e la telefonata di un sedicente capitano: così i truffatori cercano di conquistare la fiducia delle vittime.

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A Giugliano in Campania i truffatori usano il nome del vero comandante dei Carabinieri per ingannare gli anziani. Dopo una falsa chiamata bancaria, un sedicente ufficiale ha chiesto a una donna un bonifico da 10mila euro.

Un sistema particolarmente insidioso, che sfrutta la conoscenza del territorio e l'autorevolezza delle istituzioni per conquistare la fiducia delle vittime.

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Non si tratta della classica truffa del finto carabiniere, ma di un inganno costruito nei dettagli, nel quale la conoscenza, reale o simulata, dell'organizzazione territoriale dell'Arma diventa uno strumento di manipolazione.

La falsa telefonata della banca e l'intervento del sedicente capitano

Il raggiro comincia con una telefonata apparentemente proveniente da un istituto che gestisce circuiti di pagamento digitale.

L'interlocutore avverte la vittima che qualcuno starebbe tentando di effettuare un'operazione sul suo conto corrente. Per evitare di perdere il denaro, sarebbe necessario intervenire immediatamente e disconoscere il movimento sospetto.

Poco dopo arriva una seconda telefonata. Questa volta a presentarsi è il presunto comandante della Compagnia dei Carabinieri di Giugliano, che utilizza nome, cognome e grado corrispondenti a quelli dell'ufficiale realmente in servizio.

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«Signora, qualcuno sta scavando nel suo conto. Le suggeriamo di spostare il denaro su un conto sicuro», afferma il sedicente capitano, invitando la donna a effettuare un bonifico di 10mila euro verso un IBAN indicato telefonicamente.

Una strategia che combina due elementi: prima la paura di perdere i propri risparmi, poi la falsa rassicurazione offerta da chi si presenta come rappresentante delle forze dell'ordine.

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I truffatori conoscono i nomi dei comandanti locali

L'aspetto più preoccupante della vicenda riguarda proprio l'utilizzo di un'identità istituzionale autentica.

Conoscere il nome del comandante della Compagnia o della Stazione dei Carabinieri può rendere la telefonata particolarmente convincente, soprattutto agli occhi di una persona anziana.

La vittima riconosce il territorio, identifica l'istituzione e può essere indotta a ritenere autentica anche la persona che dichiara di rappresentarla.

La familiarità con il contesto locale diventa così uno strumento per abbassare le difese e ottenere la fiducia della vittima.

I Carabinieri ricordano, tuttavia, che conoscere il nome e il grado di un ufficiale non rappresenta in alcun modo una garanzia sull'identità di chi telefona.

Le raccomandazioni dei Carabinieri per evitare le truffe

Per prevenire episodi simili, l'Arma richiama l'attenzione dei cittadini su alcune precauzioni fondamentali. Innanzitutto, nessun carabiniere chiede denaro o gioielli per presunte verifiche investigative o per mettere al sicuro i risparmi. Inoltre non bisogna mai seguire le istruzioni di chi prospetta conseguenze giudiziarie per convincere a consegnare soldi o oggetti preziosi. In questi casi, interrompere immediatamente la telefonata quando vengono avanzate richieste sospette e contattare il 112. Infina non utilizzare mai i numeri telefonici forniti dall'interlocutore per verificarne l'identità, ma rivolgersi autonomamente ai canali ufficiali.

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L'appello alla prudenza, soprattutto agli anziani

L'episodio di Giugliano dimostra come le tecniche di raggiro stiano diventando sempre più sofisticate e personalizzate.

Anche quando chi telefona conosce nomi, incarichi e riferimenti territoriali corretti, è fondamentale non fidarsi e verificare autonomamente l'identità dell'interlocutore.

La raccomandazione è di non effettuare mai bonifici o trasferimenti di denaro su richiesta telefonica di sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine.

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