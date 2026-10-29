Frattamaggiore, buco da 2 milioni di euro al Consorzio cimiteriale: 10 indagati

Perquisizioni della Guardia di Finanza e della Polizia. Contestati, a vario titolo, associazione per delinquere, peculato e truffa

Pubblicità

Un presunto sistema di appropriazione di denaro pubblico, con incassi in contanti, false ricevute di pagamento e un ammanco di circa due milioni di euro nelle casse del Consorzio cimiteriale tra i Comuni di Frattamaggiore, Frattaminore e Grumo Nevano. È quanto emerso da un'indagine della Procura della Repubblica che ha portato, nella mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre, a una serie di perquisizioni nei confronti di 10 persone indagate.

L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Frattamaggiore e dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza della stessa città, su delega dell'autorità giudiziaria.

Pubblicità

Pubblicità

Il sistema delle false ricevute e i due milioni scomparsi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le irregolarità riguarderebbero la gestione degli incassi relativi alle pratiche di concessione cimiteriale. Le indagini avrebbero accertato numerosi mancati versamenti nelle casse del Consorzio, inizialmente attribuibili, almeno in apparenza, a pagamenti mai effettuati dagli utenti.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

In realtà, secondo l'ipotesi investigativa, i cittadini avrebbero regolarmente corrisposto le somme richieste, spesso in contanti, ricevendo in cambio false attestazioni di pagamento.

Il denaro, anziché essere versato nelle casse dell'ente, sarebbe stato trattenuto illecitamente, generando nel tempo un ammanco complessivo stimato in circa due milioni di euro.

Sospette estorsioni alle imprese dei servizi cimiteriali

L'inchiesta avrebbe inoltre fatto emergere un ulteriore filone investigativo, relativo a presunte tentate estorsioni ai danni di alcune imprese operanti nel settore dei servizi cimiteriali.

G

Le notizie di Frattamaggiore in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti, alcuni degli indagati avrebbero cercato di imporre alle ditte il pagamento di somme di denaro come condizione per poter continuare a svolgere la propria attività all'interno del cimitero.

Dieci indagati, scattano le perquisizioni

Le dieci persone coinvolte nell'inchiesta risultano indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, peculato e truffa ai danni del Consorzio cimiteriale.

Le perquisizioni personali e locali disposte dalla Procura mirano ad acquisire ulteriori elementi utili a ricostruire le responsabilità individuali e i meccanismi attraverso i quali sarebbero state sottratte le somme.