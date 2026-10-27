Volla, sequestrati 151 appartamenti e locali commerciali: valore di 45 milioni di euro

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Un intero complesso immobiliare e un’area di cantiere sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Volla nell’ambito di un’inchiesta su una presunta lottizzazione abusiva. Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura, riguarda 151 appartamenti e locali commerciali e beni per un valore complessivo stimato in circa 45 milioni di euro. Sono sette le persone indagate, a vario titolo, per lottizzazione abusiva materiale ed edilizia in concorso.

L’operazione dei carabinieri

Il decreto è stato eseguito questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata insieme al Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola e condotte attraverso la Stazione Carabinieri e il Nucleo Parco di Ottaviano, si sono concentrate sulla trasformazione dell’area un tempo occupata dallo stabilimento industriale dismesso ex Sacelit.

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La trasformazione dell’ex area industriale

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il terreno era classificato come «zona produttiva esistente D1», una destinazione urbanistica che non consentirebbe la realizzazione di edifici residenziali. Gli indagati avrebbero invece concorso alla costruzione di un vasto complesso a uso residenziale e commerciale per un volume complessivo di 68.573,97 metri cubi.

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La Procura ipotizza un cambio di destinazione d’uso non consentito e un incremento volumetrico di circa 45mila metri cubi rispetto ai limiti preesistenti, sulla base di permessi e titoli edilizi ritenuti illegittimi.

Il sequestro e le unità escluse

Gli accertamenti, svolti anche con il supporto di un consulente tecnico nominato nell’inchiesta, avrebbero evidenziato gravi violazioni della normativa nazionale e regionale. Il sequestro è stato disposto, secondo la Procura, per impedire l’ulteriore aggravamento della situazione urbanistica.

Il provvedimento interessa 151 unità tra appartamenti e locali commerciali. Sono state escluse esclusivamente le unità immobiliari già in uso a terze persone, come specificato nel comunicato della Procura.