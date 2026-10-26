56enne accoltellato al volto e al torace: arrestato un 68enne per tentato omicidio

La vittima è ricoverata in pericolo di vita al Cardarelli. L'aggressore rintracciato dai carabinieri in uno stabile abbandonato.

Violenta aggressione nella notte a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, dove un 56enne è stato accoltellato con numerosi fendenti al volto e al torace. L'uomo è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale Cardarelli di Napoli.

I carabinieri della locale Tenenza, insieme ai militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania, sono intervenuti alla seconda traversa Salvatore Russo, al civico 44, dopo una segnalazione relativa a un uomo ferito con un'arma da taglio.

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La scoperta della pozza di sangue e il ricovero in ospedale

Giunti sul posto, i militari sono entrati in uno stabile abbandonato, dove hanno trovato soltanto una pozza di sangue.

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Dai primi accertamenti è emerso che un 56enne era stato raggiunto da numerose coltellate al volto e al torace.

La vittima era già stata trasportata all'ospedale di Frattamaggiore e successivamente trasferita al Cardarelli di Napoli, dove si trova ricoverata in pericolo di vita.

Individuato il presunto aggressore: un 68enne già noto alle forze dell'ordine

Le indagini avviate nell'immediatezza dai carabinieri hanno consentito di risalire al principale sospettato: Antimino D’Isidoro, 68 anni, già noto alle forze dell'ordine.

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Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe aggredito il 56enne con un coltello, per poi darsi alla fuga.

Successivamente avrebbe gettato l'arma sotto un'automobile parcheggiata in corso Michelangelo, nel tentativo di disfarsene.

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Il coltello ritrovato e l'arresto

I militari si sono messi alla ricerca del 68enne, rintracciandolo nello stesso stabile abbandonato dove sarebbe avvenuta l'aggressione e nel quale anche lui dimorava.

Una volta individuato, l'uomo ha indicato ai carabinieri il luogo in cui avrebbe nascosto il coltello. I militari hanno così recuperato e sequestrato l'arma, ritenuta verosimilmente quella utilizzata per il ferimento.

Il 68enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali gravissime aggravate ed è stato trasferito in carcere.

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione.