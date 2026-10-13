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Detenzione e spaccio di stupefacenti, arrestato 44enne già noto alle forze dell'ordine

Detenzione e spaccio di stupefacenti, arrestato 44enne già noto alle forze dell'ordine

Sequestrati droga, 840 euro in contanti e munizioni

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 44enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato denunciato anche per detenzione illecita di munizioni.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Secondigliano hanno posto in essere un servizio di osservazione nel comune di Casavatore, dove hanno notato l’uomo che, dopo aver prelevato diverse volte qualcosa da un’auto, l’ha consegnata ad alcuni soggetti in cambio di denaro. Uno di questi, poco dopo, è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro di cocaina.Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 44enne, trovandolo in possesso di due involucri di cocaina e 840 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. All’interno dell’auto, invece, ne sono stati rinvenuti altri 68 della stessa sostanza, del peso complessivo di circa 30 grammi.

Gli agenti di polizia hanno poi controllato l’abitazione del 44enne, dove hanno rinvenuto altri 25 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 18 grammi, circa 90 grammi di hashish, circa 3 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 12 munizioni di diverso calibro.

Per questa ragione, l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

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