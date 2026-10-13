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Amalfi, più sicurezza sul territorio: installate 63 nuove telecamere per la videosorveglianza cittadina

Amalfi, più sicurezza sul territorio: installate 63 nuove telecamere per la videosorveglianza cittadina

Investiti 200mila euro per ampliare la rete di controllo e potenziare il monitoraggio nei vicoli storici e nelle aree finora scoperte.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

È stato completato un importante intervento di ammodernamento e potenziamento dell'impianto di videosorveglianza di Amalfi. L’intervento, voluto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, finanziato con 200mila euro di fondi di bilancio, ha consentito di ripristinare, aggiornare le postazioni esistenti con dispositivi ad alta tecnologia, ma anche di estendere, in modo capillare, la rete di monitoraggio su aree del territorio comunale finora sprovviste.

In particolare, l’ampliamento ha previsto la realizzazione di 28 nuove postazioni di ripresa per un totale di 63 nuove telecamere di contesto e di avanzata tecnologia. Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha dichiarato: "Avere una rete di videosorveglianza anche all’interno dei vicoli storici della Città è fondamentale per contrastare reati ambientali e presidiare più capillarmente il territorio”.

Inoltre, le attività di manutenzione straordinaria hanno consentito il ripristino di 15 dispositivi strategici già presenti sul territorio, tra cui le postazioni del porto, della riviera, di piazza Flavio Gioia e dei principali punti di snodo viario e pedonale.

"Con questo importante intervento non ci siamo limitati ad ammodernare le apparecchiature esistenti, ma abbiamo strutturato una rete moderna, integrata ed ampliata a zone strategiche e quartieri finora non coperti” - ha concluso l’assessore Francesco De Riso.

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