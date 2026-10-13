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Grumo Nevano, tenta di sfuggire ai controlli: 18enne arrestato per spaccio di stupefacenti

Grumo Nevano, tenta di sfuggire ai controlli: 18enne arrestato per spaccio di stupefacenti

Il giovane ha tentato di allontanarsi alla vista degli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, ma è stato raggiunto e fermato

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Domenico Cirillo, a Grumo Nevano, hanno notato il giovane che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi per sfuggire al controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno quindi raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 7 bustine di hashish del peso complessivo di circa 13 grammi e di 30 euro in contanti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

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