Giugliano, presunta violenza nei confronti di bambini in un Istituto scolastico privato: indagano i Carabinieri

Intervento delle forze dell’ordine della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano, a via San Vito 103, presso l’istituto scolastico privato “Il rifugio del sorriso” per una segnalazione di disordini all’esterno della struttura.
I carabinieri hanno accertato, con diverse difficoltà, che i genitori di alcuni bambini si erano radunati fuori all’Istituto per chiedere spiegazioni in merito ad un file audio circolato su un gruppo Whatsapp riguardante presunti maltrattamenti su alcuni piccoli.
Le forze dell’ordine ora sono impegnate nel ricostruire l’intera vicenda e accertarne l’autenticità. Indagini in corso da parte dei militari.