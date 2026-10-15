Gravi carenze igienico-sanitarie in un negozio: sequestrati 700 chili di alimenti

Servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato nei comuni di Frattaminore e Casandrino, dove nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato una serie di verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali.
Nel corso dell'operazione sono state identificate 85 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, e controllati 23 veicoli, uno dei quali sottoposto a sequestro amministrativo.
Gli agenti hanno inoltre effettuato verifiche presso quattro esercizi pubblici, contestando due violazioni del Codice della Strada ed elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3.000 euro.
Casandrino, sequestrati 700 chili di alimenti
Particolare attenzione è stata riservata ai controlli sulla sicurezza alimentare. A Casandrino, gli agenti, insieme al personale dell'ASL Napoli 2 Nord, hanno ispezionato un esercizio commerciale, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie.
Durante la verifica sono stati rinvenuti circa 700 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità, immediatamente sottoposti a sequestro.
L'operazione rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate a garantire il rispetto delle normative e la tutela della salute pubblica.