Nola, dirigente comunale indagato per peculato: avrebbe sottratto 150mila euro dalle casse del Comune

Avrebbe disposto pagamenti a proprio favore con causali fittizie. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di beni

Un dirigente comunale è finito sotto indagine con l'accusa di peculato, per essersi presumibilmente appropriato di circa 150mila euro dalle casse del Comune in cui lavorava.

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, hanno eseguito nei suoi confronti un provvedimento di sospensione dal pubblico ufficio per un anno, e un sequestro di beni finalizzato al recupero delle somme contestate.

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Mandati di pagamento falsi per incassare denaro pubblico

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Nola, tra il 2022 e il 2026 il dirigente, responsabile del Servizio Finanziario di un Comune del circondario nolano, avrebbe utilizzato il proprio ruolo per sottrarre denaro pubblico.

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In particolare, avrebbe preparato e firmato ordini di pagamento con motivazioni false, indicando se stesso come destinatario delle somme. In questo modo sarebbe riuscito ad appropriarsi, nel corso degli anni, di circa 150mila euro appartenenti all'Ente.

Sequestrati due immobili, denaro e investimenti

Durante l'esecuzione dei provvedimenti, i finanzieri hanno sequestrato al dirigente due immobili, somme di denaro e fondi comuni di investimento, per un valore complessivo stimato superiore a 100mila euro.

Le indagini sono ancora nella fase preliminare, dunque il dirigente è da considerarsi innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.