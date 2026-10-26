Ischia, abusi e torture su un 20enne: arrestati tre coetanei

Nella giornata di oggi, la Polizia di Ischia e la Procura di Napoli hanno contestato anche la tortura tra i reati commessi da tre persone nei confronti di un ragazzo appena 20enne.

Come riportato dall'Ansa, la vittima, stessa età dei suoi aguzzini, è un ragazzo con lieve ritardo mentale: il branco lo sottoponeva a vessazioni, violenze e anche la frattura di un braccio. Alla fine il giovane si è deciso a denunciare, facendo scattare subito le indagini.

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I reati contestati sono tortura comune in concorso, violenza sessuale continuata in concorso e di gruppo, aggravata dalla condizione di minorata difesa della vittima, violenza privata e diffusione illecita di video sessualmente espliciti su sistemi di messaggistica.

Nell’ambito degli accertamenti, su disposizione die magistrati della IV Sezione “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, la Polizia di Ischia ha eseguito una persecuzione e sequestrato i dispositivi elettronici degli indagati.