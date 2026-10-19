Non si ferma all'alt e si dà alla fuga, arrestato 20enne

La Polizia ha arrestato un 20enne per fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni della pubblica amministrazione e porto di armi per cui non è ammessa licenza. Il giovane uomo, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, quando gli agenti, nel transitare in via Nuova Belvedere, a Cardito, hanno notato uno scooter con a bordo un giovane che si aggirava con fare circospetto. Il 20enne, accortosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

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Gli agenti hanno quindi intrapreso un lungo inseguimento, durante il quale il giovane ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, immettendosi contromano in via Nino Taranto, e costringendo gli operatori a una brusca frenata e a una manovra evasiva per evitare la collisione. Il veicolo di servizio ha, infatti, urtato il bordo del marciapiede, riportando diversi danni.

L’inseguimento si è poi concluso in via Guttuso, dove il giovane ha abbandonato lo scooter, tentando di nascondersi tra le autovetture in sosta. Tuttavia, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 8 cm e di una dose di hashish.