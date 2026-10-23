Giugliano, maxi sequestro da 6 milioni di euro a un pluripregiudicato: sigilli anche a un albergo

La Polizia ha sequestrato beni per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro a un uomo di 65 anni, residente a Giugliano in Campania, pluripregiudicato e già destinatario di misure di prevenzione personali.

Il provvedimento, eseguito giovedì 22 ottobre dagli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli e del Commissariato di Giugliano-Villaricca, è stato disposto dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore, ai fini della confisca prevista dalla normativa antimafia.

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I precedenti penali e le indagini patrimoniali

L’uomo, classe 1961, è stato ritenuto socialmente pericoloso in considerazione dei numerosi precedenti penali per associazione a delinquere, rapina, furto, usura ed estorsione. Per questi ultimi due reati ha recentemente riportato una condanna definitiva a cinque anni di reclusione.

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Le indagini patrimoniali hanno evidenziato una significativa sproporzione tra i redditi leciti dell’uomo e della sua famiglia e gli investimenti effettuati, facendo emergere elementi riconducibili al possibile reimpiego di proventi illeciti in attività economiche.

Sequestrati un albergo e altri dieci immobili

Il sequestro ha riguardato l’intero capitale sociale e il patrimonio aziendale di una società a responsabilità limitata con sede a Giugliano, comprendente una struttura alberghiera su due livelli, con annesse aree pertinenziali, situata lungo la Circumvallazione Esterna di Napoli.

Sottoposti al provvedimento anche 10 immobili, tra abitazioni, locali commerciali, autorimesse e pertinenze.

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Secondo quanto evidenziato dal Tribunale, l’acquisizione del patrimonio alberghiero sarebbe temporalmente collegata alle accertate attività usurarie. Inoltre, la società sarebbe sostanzialmente riconducibile all’uomo, nonostante le quote risultassero formalmente intestate alla moglie.

Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in circa 6 milioni di euro. Il provvedimento è finalizzato alla successiva confisca.