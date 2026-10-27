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Ottaviano e Sant'Antimo, controlli a tappeto della Polizia: identificate 449 persone e verificati 214 veicoli
Controlli straordinari del territorio a Ottaviano e Sant’Antimo, dove la Polizia di Stato ha effettuato due distinte operazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità. Complessivamente sono state identificate 449 persone, controllati 214 veicoli e contestate 14 violazioni del Codice della Strada.
Ottaviano, controllate 293 persone e 163 veicoli
Nella giornata di venerdì 23 ottobre, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Ottaviano. Nel corso dell’operazione sono state identificate 293 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, e controllati 163 veicoli. Uno di questi è stato sottoposto a sequestro amministrativo e un altro a fermo amministrativo.
Gli operatori hanno inoltre contestato 11 violazioni del Codice della Strada e verificato la posizione di 13 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.
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Sant’Antimo, verifiche su 156 persone
Un secondo servizio straordinario è stato effettuato lunedì 26 ottobre a Sant’Antimo, dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore. Durante i controlli sono state identificate 156 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, e verificati 51 veicoli. Un mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre un altro è stato sospeso dalla circolazione.
Sono state inoltre contestate 3 violazioni del Codice della Strada e controllate 2 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.
Il bilancio complessivo delle operazioni
Le due operazioni hanno consentito di controllare 449 persone, di cui 95 con precedenti di polizia, e 214 veicoli. Sono state contestate complessivamente 14 infrazioni al Codice della Strada, mentre 15 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione sono state interessate dalle verifiche.
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