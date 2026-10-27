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Pomigliano d'Arco, “chi ruba sarà ucciso”: denunciato 35enne
L'episodio è avvenuto in via Roma
A Pomigliano d’Arco, il titolare di un’attività di prodotti per la casa, un uomo di 35 anni di nazionalità cinese, è stato denunciato dalla Polizia locale alla Procura di Nola con l’ipotesi di reato di minacce aggravate. A riportarlo è l’Ansa.
L’uomo, stanco dei continui borseggi all’interno del negozio, ha esposto tra gli scaffali dei cartelli ben visibili con il seguente messaggio intimidatorio: “Chiunque rubi tutta la tua famiglia verrà uccisa”.
L’intervento della Municipale è scattato dopo diverse segnalazioni di alcuni cittadini. I cartelli sono stati sequestrati e sono al vaglio della Procura di Nola.
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