Frattamaggiore, sorpreso a vendere droga: 30enne arrestato

Era ai domiciliari, ma continuava a spacciare droga in casa. La Polizia lo ha sorpreso durante una cessione e ha sequestrato hashish, marijuana e contanti

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Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne, già condannato agli arresti domiciliari per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno controllato l’abitazione del giovane, dove lo hanno sorpreso mentre era intento a cedere sostanza stupefacente ad un altro soggetto.

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I poliziotti, di conseguenza, hanno bloccato sia il 30enne, sia l’acquirente; quest’ultimo è stato trovato in possesso della dose di hashish appena acquistata, della quale aveva tentato di disfarsi alla vista degli agenti.

Inoltre, all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti 78 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 4 lame intrise di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e 220 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato. Sorte diversa per l’acquirente, che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.