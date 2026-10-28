TorreSette torresette.news
Frattamaggiore, sorpreso a vendere droga: 30enne arrestato
Era ai domiciliari, ma continuava a spacciare droga in casa. La Polizia lo ha sorpreso durante una cessione e ha sequestrato hashish, marijuana e contanti
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne, già condannato agli arresti domiciliari per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno controllato l’abitazione del giovane, dove lo hanno sorpreso mentre era intento a cedere sostanza stupefacente ad un altro soggetto.
I poliziotti, di conseguenza, hanno bloccato sia il 30enne, sia l’acquirente; quest’ultimo è stato trovato in possesso della dose di hashish appena acquistata, della quale aveva tentato di disfarsi alla vista degli agenti.
Inoltre, all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti 78 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 4 lame intrise di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e 220 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato. Sorte diversa per l’acquirente, che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/ultima-ora-campania/2026/10/28/frattamaggiore-sorpreso-a-vendere-droga-30enne-arrestato
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.