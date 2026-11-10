Afragola, lite per un parcheggio condominiale finisce in rissa: quattro feriti

Una discussione tra vicine coinvolge i parenti e sfocia nella violenza. Due uomini riportano ferite da taglio, un altro un trauma cranico

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Una lite tra due vicine di casa per un parcheggio condominiale è degenerata in una violenta rissa tra familiari, con un bilancio di quattro persone ferite, tra cui un minorenne. È accaduto ad Afragola, in via Guido Dorso, dove una discussione per un posto auto ha coinvolto diversi parenti delle due donne.

La vicenda è emersa nella notte, quando i Carabinieri della Stazione di Afragola sono intervenuti presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove si erano presentate alcune persone con ferite di diversa gravità.

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Quattro feriti, tra cui un 17enne

Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra le due donne sarebbe scoppiata alcune ore prima nel parcheggio condominiale di via Guido Dorso 14. L'intervento di diversi familiari avrebbe poi provocato uno scontro tra i due gruppi.

Ad avere la peggio sono stati quattro parenti di una delle due donne: un 17enne, un 22enne, un 25enne e un 43enne.

Il minorenne ha riportato lesioni giudicate guaribili in due giorni, mentre il 25enne ha avuto bisogno di due punti di sutura per una ferita da taglio alla spalla sinistra.

Più serie le conseguenze per gli altri due coinvolti: il 22enne ha riportato un trauma cranico ed è attualmente in osservazione, mentre il 43enne ha riportato cinque ferite da taglio alle spalle e alle braccia.

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Fortunatamente, nessuno dei quattro feriti è in pericolo di vita.

Indagini dei Carabinieri per ricostruire la rissa

Sono in corso le indagini dei Carabinieri, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare le responsabilità delle persone coinvolte nella rissa.