Giugliano, droga dalla California e auto con targa clonata: arrestato 29enne

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Un pacco arrivato direttamente dalla California, dove la vendita di marijuana per uso ricreativo è consentita agli adulti, e confezioni colorate e accattivanti, ispirate anche ai personaggi di Dragon Ball. È quanto hanno scoperto i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Giugliano in Campania, intervenuti nell'abitazione di Antonio Sarnataro, 29enne già noto alle forze dell'ordine.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti, tra hashish frozen, marijuana e dispositivi da svapo contenenti cannabis, confezionati in bustine e involucri decorati con immagini di personaggi della celebre serie animata e frutta esotica.

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Hashish nel congelatore e quasi quattro chili di marijuana in camera da letto

Nel congelatore della cucina erano nascosti un chilo e 639 grammi di hashish, suddivisi in 21 panetti quadrati, quattro panetti rettangolari e 23 dosi confezionate in bustine. Nella camera da letto i carabinieri hanno rinvenuto altri 3 chili e 900 grammi di marijuana.

Durante il controllo sono stati sequestrati anche un pugnale a scatto e diversi macchinari per il confezionamento sottovuoto delle sostanze.

Nel garage una Range Rover Sport con targa e telaio clonati

Le verifiche sono proseguite nel garage dell'abitazione, dove i militari hanno scoperto una Range Rover Sport del valore stimato di 150mila euro.

L'automobile presentava targa e numero di telaio clonati da un altro veicolo. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, erano in corso interventi per sostituire le centraline elettroniche e disattivare i sistemi di allarme.

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L'obiettivo sarebbe stato quello di rendere il veicolo utilizzabile senza destare sospetti durante eventuali controlli. La vettura è stata sequestrata per consentire ulteriori indagini sulla sua provenienza.

Il 29enne trasferito in carcere

Al termine delle operazioni, Antonio Sarnataro è stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere delle accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.