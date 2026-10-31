Auto con cinque minorenni precipita in una scarpata: due feriti gravi

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Paura nella notte a Montemiletto, in provincia di Avellino, dove un'auto con a bordo cinque minorenni, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni, è precipitata in una scarpata dopo aver sfondato una ringhiera di protezione. Il bilancio è di cinque feriti, due dei quali trasportati in ospedale in codice rosso.

L'incidente si è verificato intorno all'una di notte, in località Belvedere, lungo via Torricelle.

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Alla guida un minorenne senza patente

Secondo una prima ricostruzione, alla guida della Fiat Panda si trovava uno dei ragazzi, naturalmente sprovvisto di patente per la giovane età.

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Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha sfondato la ringhiera di protezione della strada, precipitando nella scarpata sottostante.

L'automobile risulta intestata al genitore del minorenne che si trovava al volante.

Due ragazzi ricoverati in codice rosso

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e diverse ambulanze del 118, che hanno soccorso i cinque giovani e li hanno trasferiti all'ospedale di Avellino.

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Due minorenni sono stati ricoverati in codice rosso, mentre gli altri tre hanno riportato ferite di minore gravità. Secondo quanto riferito dai sanitari, nessuno dei ragazzi sarebbe in pericolo di vita.

Restano da chiarire le circostanze dell'incidente e le modalità con cui il minorenne sia entrato in possesso dell'automobile.