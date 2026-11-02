Giugliano, incidente stradale finisce nel sangue: scooterista accoltellato

Pubblicità

Un incidente stradale si trasforma in una violenta aggressione a colpi di coltello. È accaduto a Giugliano in Campania, nei pressi dello svincolo di Licola sulla SS 7 Quater, dove il conducente di uno scooter è rimasto gravemente ferito al termine di una lite con un automobilista.

I Carabinieri della Stazione di Varcaturo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di un uomo gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Pubblicità

Pubblicità

Dall’incidente stradale all’aggressione con un coltello

L’episodio risale alla serata del 27 ottobre scorso, quando uno scooter e un’autovettura sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nei pressi dello svincolo della SS 7 Quater.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dopo l’impatto, tra i due conducenti sarebbe scoppiata un’accesa discussione, rapidamente degenerata in una colluttazione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’automobilista avrebbe colpito il conducente dello scooter all’addome con un’arma da taglio, verosimilmente un coltello, provocandogli una profonda ferita con emorragia interna.

Subito dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe dato alla fuga a bordo della propria vettura, mentre il ferito veniva trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e, secondo quanto comunicato dalla Procura, risulta ancora ricoverata in prognosi riservata.

G

Le notizie di Giugliano in Campania in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Le telecamere e le indagini dei Carabinieri

Le indagini condotte dai militari della Stazione di Varcaturo si sono concentrate sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze del luogo dell’aggressione.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare la targa del veicolo utilizzato per la fuga attraverso i sistemi di rilevamento SCNTT, permettendo agli investigatori di raccogliere elementi indiziari a carico del sospettato.

Pubblicità

Ulteriori riscontri sono arrivati dalla perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’indagato, durante la quale i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato l’autovettura utilizzata per la fuga, che presentava danni nella parte anteriore sinistra compatibili con l’incidente, e gli indumenti indossati la sera dei fatti.

Il giudice dispone gli arresti domiciliari

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo nei confronti dell’uomo.

Il Giudice per le indagini preliminari, dopo l’udienza di convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.