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Giugliano, automobilista colpito con un oggetto appuntito all'addome: è in prognosi riservata

Redazione Giugliano in Campania · 1 min di lettura
Giugliano, automobilista colpito con un oggetto appuntito all'addome: è in prognosi riservata

L'aggressione sarebbe avvenuta per una lite scoppiata dopo un incidente stradale

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Uomo aggredito e ferito all’addome, ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

I carabinieri della Stazione di Licola sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie per un uomo ferito. Si tratta di un 37enne, colpito all’addome con un oggetto appuntito, durante una lite scoppiata verosimilmente dopo un incidente stradale. L’episodio sarebbe accaduto in via San Nullo a Giugliano, nella tarda serata di ieri.

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Indagini in corso da parte dei carabinieri. Il ferito è stato sottoposto a intervento chirurgico e rimane ricoverato in prognosi riservata.

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