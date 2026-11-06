Avellino, usura e tentata estorsione ai danni di un imprenditore: scatta l'arresto

L’indagine del Nucleo P.E.F., avviata dopo la denuncia, ha ricostruito debiti e il presunto sfruttamento della vulnerabilità economica della vittima, con sequestri di beni per circa 100.000 euro

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I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un soggetto residente nella provincia di Avellino, per i reati di usura e tentata estorsione, perpetrati ai danni di un imprenditore locale, titolare di una attività commerciale del capoluogo irpino.

Le indagini, svolte dai militari del Nucleo P.E.F. di Avellino, hanno avuto origine dalla denuncia sporta dall’imprenditore. Una volta effettuati gli opportuni riscontri sulla situazione debitoria di quest’ultimo, è emerso, infatti, un evidente stato di difficoltà finanziaria, di cui il presunto autore dei reati contestati avrebbe approfittato, per prestare denaro a tassi di interesse elevatissimi, oltre i tassi soglia, pari a circa il 70% di un ipotetico tasso annuo nominale di finanziamento.

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Immediate le operazioni di perquisizione in tutti i luoghi nella disponibilità del soggetto arrestato. In particolare, presso una cassetta di sicurezza di una banca, sono stati rinvenuti circa 20.000 euro in contanti, nonché 7 orologi di lusso, per un valore stimato approssimativamente in 100.000 euro.

Il risultato odierno conferma la sinergia operativa della Procura della Repubblica con il Corpo della Guardia di Finanza in un contesto così delicato, quale quello dei reati commessi in danno di imprenditori in difficoltà economica, rispetto ai quali è necessario dare risposte concrete.