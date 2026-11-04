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Melito di Napoli, bimbo di un anno e mezzo resta chiuso in auto: salvato dai Carabinieri
La madre aveva lasciato le chiavi nell'abitacolo. Dopo mezz'ora di tentativi, l'intervento dei Carabinieri ha permesso di liberare il bambino.
Momenti di apprensione a Melito di Napoli, dove un bambino di appena un anno e mezzo è rimasto accidentalmente chiuso all'interno di un'automobile. A risolvere la situazione sono stati i Carabinieri della locale Tenenza, intervenuti dopo aver notato un gruppo di persone radunate attorno a una vettura parcheggiata in via Luca Giordano.
Avvicinatisi per capire cosa stesse accadendo, i militari hanno scoperto che all'interno dell'auto si trovava il piccolo, impossibilitato a uscire.
Le chiavi dimenticate nell'auto e le portiere bloccate
La madre, presente sul posto, ha spiegato ai Carabinieri che da circa mezz'ora stava cercando disperatamente di aprire la vettura, chiedendo aiuto alle persone presenti.
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La donna aveva inavvertitamente lasciato le chiavi inserite nel quadro di accensione e, dopo aver chiuso lo sportello, il sistema di sicurezza dell'automobile aveva bloccato automaticamente le portiere, lasciando il bambino all'interno.
Un Carabiniere distrae il piccolo, l'altro rompe il finestrino
Valutata la situazione, i militari hanno deciso di intervenire immediatamente per liberare il bambino.
Mentre uno dei Carabinieri cercava di distrarre e tranquillizzare il piccolo, il collega ha infranto il vetro posteriore della vettura, riuscendo così ad aprire l'abitacolo.Le notizie di Melito di Napoli in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Il bambino, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato riconsegnato alla madre, visibilmente sollevata per il lieto fine della vicenda.
Un intervento rapido e risolutivo che ha permesso di scongiurare possibili conseguenze per il piccolo.
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