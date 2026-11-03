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Sorpreso ragazzo 21enne con droga e coltello, arrestato dalla Polizia
Un controllo notturno della Polizia a Sant'Antimo ha portato alla scoperta di marijuana, hashish, denaro contante e due oggetti pericolosi
Nella scorsa notte, a Sant’Antimo, la Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 21 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stesso soggetto è stato denunciato anche per porto abusivo di armi ed oggetti potenzialmente pericolosi.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante i servizi di pattugliamento sul territorio, hanno notato un’auto con a bordo il ragazzo che si muoveva in una maniera un po’ sospettosa per i poliziotti. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro, poiché il giovane era in possesso di 18 bustine di marijuana per un peso complessivo di 41 grammi, di 6 bustine contenenti 30 grammi di hashish.
Hanno trovato anche 2.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un coltello della lunghezza complessiva di 12 cm ed uno sfollagente telescopico.
Al termine degli accertamenti, l’indagato è stato arrestato.
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