Sorpreso ragazzo 21enne con droga e coltello, arrestato dalla Polizia

Un controllo notturno della Polizia a Sant'Antimo ha portato alla scoperta di marijuana, hashish, denaro contante e due oggetti pericolosi

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Nella scorsa notte, a Sant’Antimo, la Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 21 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stesso soggetto è stato denunciato anche per porto abusivo di armi ed oggetti potenzialmente pericolosi.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante i servizi di pattugliamento sul territorio, hanno notato un’auto con a bordo il ragazzo che si muoveva in una maniera un po’ sospettosa per i poliziotti. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro, poiché il giovane era in possesso di 18 bustine di marijuana per un peso complessivo di 41 grammi, di 6 bustine contenenti 30 grammi di hashish.

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Hanno trovato anche 2.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un coltello della lunghezza complessiva di 12 cm ed uno sfollagente telescopico.

Al termine degli accertamenti, l’indagato è stato arrestato.