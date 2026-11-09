Nocera Superiore, sequestrato per un debito di droga: fermati tre cittadini egiziani

Nocera Superiore, tre cittadini egiziani sono stati fermati con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso. La vittima sarebbe stata tenuta prigioniera in un immobile per un debito legato all’acquisto di droga.

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Tre cittadini egiziani sono stati fermati il 6 novembre per un presunto sequestro a Nocera Superiore. La vittima, un cittadino straniero, sarebbe stata rapita per un debito di droga. Polizia e Guardia di Finanza l’hanno liberata da un immobile.

Al centro della vicenda un cittadino straniero che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato rapito e tenuto prigioniero in un immobile nel territorio di Nocera Superiore, presumibilmente per un debito legato all’acquisto di sostanze stupefacenti.

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La denuncia della scomparsa e le indagini

L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata da un familiare della vittima, preoccupato per la sua improvvisa scomparsa. Gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire un possibile sequestro di persona finalizzato a ottenere il pagamento di un presunto debito di droga.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, attraverso il G.I.C.O./G.O.A., hanno permesso in poche ore di individuare i principali sospettati e localizzare l’immobile nel quale sarebbe stata trattenuta la persona sequestrata.

Il blitz e la liberazione della vittima

Una volta individuato il luogo della presunta prigionia, gli investigatori sono intervenuti nell’immobile, dove hanno effettivamente trovato la vittima, liberandola tempestivamente.

I successivi approfondimenti hanno consentito di raccogliere ulteriori elementi investigativi, ricostruire le condotte contestate e delineare il quadro indiziario a carico dei tre sospettati.

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Tre fermi eseguiti il 6 novembre

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti dei tre cittadini egiziani, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del sequestro di persona a scopo estorsivo aggravato dal metodo mafioso.

Il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore del mattino di venerdì 6 novembre. I tre erano già conosciuti dalle forze dell’ordine per diversi precedenti penali.

I fermi sono stati eseguiti in luoghi differenti, poiché due degli indagati avevano lasciato la provincia di Salerno. I destinatari dei provvedimenti sono stati successivamente condotti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Uno degli indagati irregolare sul territorio nazionale

Dagli accertamenti è inoltre emerso che uno dei tre fermati si trovava irregolarmente sul territorio italiano. Nei suoi confronti la Prefettura di Salerno ha adottato un provvedimento di espulsione.