Cercola, 63enne trovato morto in una falegnameria: sequestrata l'area

L'uomo sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. I Carabinieri indagano sulle circostanze del decesso.

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Tragedia a Cercola, dove un uomo di 63 anni, F.M., residente nel comune vesuviano, è deceduto all'interno di una falegnameria di via Cupa Travi 27.

Intorno alle 18.30, i Carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti nell'attività artigianale, dove poco prima si era verificato il decesso dell'uomo, per cause ancora in corso di accertamento.

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La possibile causa del decesso

Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e il medico legale. Secondo i primi accertamenti, la morte del 63enne potrebbe essere riconducibile a un arresto cardiocircolatorio, ma saranno gli ulteriori esami a chiarire le cause del decesso.

Dalle verifiche effettuate è inoltre emerso che Francesco Manzo non risultava regolarmente assunto.

Sequestrata la falegnameria, disposta l'autopsia

L'immobile e l'area antistante sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del 63enne è stata trasferita presso l'obitorio del II Policlinico di Napoli, a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'esame autoptico.

Proseguono le indagini dei Carabinieri per ricostruire le circostanze della morte e chiarire ogni aspetto della vicenda.