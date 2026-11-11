Allarme bomba nelle scuole di Napoli e provincia: controllati 25 plessi, tre evacuati

Mattinata di apprensione per studenti, docenti e famiglie. La UIL Scuola Campania invita alla massima prudenza e chiede chiarezza sull'accaduto

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Momenti di apprensione nelle scuole di Napoli e provincia dopo l’arrivo di email contenenti allarmi bomba indirizzati a istituti scolastici in diverse parti d’Italia. Le segnalazioni hanno fatto scattare le procedure di sicurezza e gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Controlli in 25 plessi: nessun ordigno trovato

Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche in 25 plessi scolastici tra Napoli e provincia. Tutti i controlli hanno dato esito negativo. In tre istituti, intanto, i dirigenti scolastici hanno disposto l’evacuazione precauzionale degli edifici per tutelare studenti e personale.

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L’episodio ha suscitato preoccupazione nelle comunità scolastiche, riportando al centro dell’attenzione l’importanza di procedure tempestive e coordinate in presenza di possibili minacce.

UIL Scuola Campania: «Priorità all’incolumità»

Sulla vicenda è intervenuta la UIL Scuola Campania: «La priorità assoluta è garantire l’incolumità di studenti e lavoratori, seguendo scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti e delle forze dell’ordine».

E ancora: «La sicurezza delle scuole non può essere mai sottovalutata. Ogni istituzione scolastica deve essere un luogo sicuro, nel quale alunni, personale e famiglie possano vivere serenamente le proprie attività. Di fronte a situazioni di questo genere, non sono ammesse leggerezze: la tutela delle persone viene prima di tutto», dichiara Roberta Vannini, segretaria regionale UIL Scuola Campania.

Solidarietà a studenti, famiglie e personale scolastico

Il sindacato esprime solidarietà e vicinanza a dirigenti scolastici, personale ATA, docenti, famiglie e studenti, coinvolti in ore di comprensibile apprensione.

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«Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ATA va il nostro sostegno per la responsabilità con cui sono chiamati a gestire questa situazione. Un pensiero particolare va agli studenti e alle famiglie. Auspichiamo che le verifiche possano chiarire rapidamente la natura dell’allarme e consentire il ritorno alla normalità», aggiunge Vannini.

«La scuola deve restare un luogo di crescita, non di paura»

«La scuola è un presidio educativo, sociale e di legalità. Deve restare un luogo di crescita, non di paura. Garantire sicurezza e serenità a chi la frequenta e a chi ci lavora è una responsabilità che riguarda tutti», conclude la segretaria regionale.

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