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Allarme bomba in oltre 100 scuole italiane: evacuati gli studenti
Una mail minatoria semina l'allarme negli istituti scolastici. Studenti evacuati e forze dell'ordine impegnate nei controlli
Un’unica email avrebbe fatto scattare allarmi bomba in oltre 100 scuole in tutta Italia. È quanto apprende l’Adnkronos. Al momento sono in corso le evacuazioni degli istituti coinvolti.
Le minacce contenute nella mail
La missiva, firmata “Mikhail Andropov”, contiene pesanti minacce: “Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto il genocidio contro gli italiani”. Nel messaggio si legge inoltre: “Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”.
Roma, evacuate scuole nel quartiere Tuscolano
Le email hanno fatto scattare nuovi allarmi bomba anche in alcune scuole del quartiere Tuscolano, a Roma. Tra gli istituti coinvolti figurano l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero di Largo Volumnia, l’istituto Petrarca di via Ceneda e l’istituto Rodari di via Norcia.
Gli studenti sono stati evacuati dalle strutture e sarebbero in corso le operazioni per il loro trasferimento in luoghi sicuri.
Allerta anche a Milano e provincia
Messaggi che annunciano allarmi bomba sono arrivati anche alle segreterie didattiche di diverse scuole di Milano e provincia. Vari istituti del territorio sono stati evacuati, con la collaborazione delle forze dell’ordine.
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