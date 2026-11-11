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Allarme bomba in oltre 100 scuole italiane: evacuati gli studenti

Benni Gagliardi 2 min di lettura
Allarme bomba in oltre 100 scuole italiane: evacuati gli studenti

Una mail minatoria semina l'allarme negli istituti scolastici. Studenti evacuati e forze dell'ordine impegnate nei controlli

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Un’unica email avrebbe fatto scattare allarmi bomba in oltre 100 scuole in tutta Italia. È quanto apprende l’Adnkronos. Al momento sono in corso le evacuazioni degli istituti coinvolti.

Le minacce contenute nella mail

La missiva, firmata “Mikhail Andropov”, contiene pesanti minacce: “Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto il genocidio contro gli italiani”. Nel messaggio si legge inoltre: “Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”.

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Roma, evacuate scuole nel quartiere Tuscolano

Le email hanno fatto scattare nuovi allarmi bomba anche in alcune scuole del quartiere Tuscolano, a Roma. Tra gli istituti coinvolti figurano l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero di Largo Volumnia, l’istituto Petrarca di via Ceneda e l’istituto Rodari di via Norcia.

Gli studenti sono stati evacuati dalle strutture e sarebbero in corso le operazioni per il loro trasferimento in luoghi sicuri.

Allerta anche a Milano e provincia

Messaggi che annunciano allarmi bomba sono arrivati anche alle segreterie didattiche di diverse scuole di Milano e provincia. Vari istituti del territorio sono stati evacuati, con la collaborazione delle forze dell’ordine.

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