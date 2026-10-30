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Rassegna stampa di venerdì 30 ottobre: sciopero generale, cortei a Napoli e novità in Campania
Lo sciopero generale domina la giornata, con manifestazioni anche a Napoli. Nell'area vesuviana attenzione ai contributi per le famiglie, alle iniziative locali e allo sport.
La giornata di venerdì 30 ottobre 2026 si apre con lo sciopero generale proclamato dall'USB e da altre sigle sindacali, con manifestazioni in numerose città italiane, tra cui Napoli. Al centro della protesta il carovita, i salari e le politiche economiche del Governo. Massima attenzione anche alla sicurezza dei cortei. In Campania, riflettori puntati sui servizi pubblici, sulle iniziative del territorio e sulle prossime aperture gratuite dei siti archeologici.
Italia
Sciopero generale, oggi lavoratori e studenti in piazza in tutta Italia
Giornata di mobilitazione nazionale contro il carovita, la perdita del potere d'acquisto e le politiche di riarmo. Lo sciopero interessa scuola, sanità e pubblica amministrazione. Per il settore dei trasporti, invece, le agitazioni sono state escluse, revocate o rinviate, secondo gli aggiornamenti disponibili questa mattina. Il Viminale ha predisposto misure di sicurezza rafforzate per prevenire incidenti durante le manifestazioni.
Bosnia, precipita elicottero militare italiano: quattro morti e undici feriti
Tragedia in Bosnia-Erzegovina, dove un elicottero militare italiano CH-47 Chinook, impegnato nella missione europea Eufor Althea, è precipitato ieri nella zona di Brčko durante un'attività addestrativa. Quattro le vittime, due militari dell'Esercito e due appartenenti alla Croce Rossa Italiana. Undici i feriti, nessuno in pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni.
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Trasporti, revocato lo sciopero ferroviario: treni regolari salvo disservizi
Non è confermato il blocco nazionale dei treni inizialmente temuto per oggi. Dopo gli interventi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero ferroviario è stato revocato. Restano possibili disagi localizzati nella mobilità urbana in relazione ai cortei e alle modifiche alla
Manovra economica 2027, attesa per l'esame parlamentare
Dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri, la legge di bilancio da circa 26 miliardi di euro si prepara all'iter parlamentare. Tra le misure annunciate figurano interventi fiscali, previdenziali e per le famiglie. Il testo potrà subire modifiche durante l'esame delle Camere.
Esteri
Spagna, tragedia ferroviaria: sale a 69 il bilancio delle vittime, due italiani dispersi
Si aggrava il bilancio dello scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto mercoledì nei pressi di Toledo: 69 morti e oltre 100 feriti. La Farnesina conferma il coinvolgimento di nove italiani, due dei quali risultano ancora dispersi. Al centro delle indagini un guasto al sistema di sicurezza e l'autorizzazione data a uno dei convogli di ripartire nonostante la presenza dell'altro treno fermo sui binari. Il governo spagnolo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Israele, elezioni senza maggioranza chiara: trattative per il nuovo governo
Il voto israeliano non ha consegnato una maggioranza parlamentare definita. Il premier uscente Benjamin Netanyahu resta protagonista del confronto politico, mentre il ruolo dei partiti arabi potrebbe risultare determinante per la formazione del prossimo esecutivo.
Napoli
Napoli, corteo contro il carovita: appuntamento a piazza Mancini
Anche il capoluogo campano partecipa allo sciopero generale. Il concentramento è annunciato alle 9.30 in piazza Mancini, con la partecipazione di lavoratori, studenti e movimenti. Possibili ripercussioni sulla viabilità cittadina lungo il percorso della manifestazione.
Area vesuviana
Torre Annunziata, Carta “Dedicata a Te”: dal 4 novembre disponibili 500 euro
Il Comune ha pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari della carta solidale destinata all'acquisto di generi alimentari. Il contributo è di 500 euro per nucleo familiare, con ISEE non superiore a 15mila euro e gli altri requisiti previsti. Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre, pena la perdita del beneficio.
Torre del Greco, doppio senso di marcia in via Purgatorio
È entrata in vigore ieri, giovedì 29 ottobre, la nuova regolamentazione della circolazione in via Purgatorio, con il ripristino del doppio senso di marcia. La modifica interessa uno dei collegamenti della viabilità cittadina.
Castellammare di Stabia, rifiuti: accordo con Sap.Na, confermati 3 milioni di euro all'anno
Il Comune di Castellammare di Stabia ha approvato il nuovo contratto di servizio con Sap.Na per il biennio 2026-2027, relativo allo smaltimento dei rifiuti. L'accordo prevede una spesa di circa 3 milioni di euro annui, con tariffe stabili per il conferimento dell'indifferenziato. Restano tuttavia possibili conguagli economici. Un provvedimento importante per la gestione del servizio e per gli equilibri finanziari dell'ente
Torre del Greco, il 3 novembre la Staffetta dei diritti
La città si prepara ad accogliere la manifestazione “A vele spiegate verso la pace”, nell'ambito della Staffetta dei diritti Luigi Bellocchio. Protagonisti saranno gli studenti, impegnati in un percorso di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sulla pace.
Pompei, ingresso gratuito agli Scavi il 1° e il 4 novembre
Due opportunità ravvicinate per visitare gratuitamente i siti del Parco archeologico di Pompei: domenica 1° novembre e mercoledì 4 novembre. L'iniziativa riguarda anche i siti archeologici del territorio, tra Torre Annunziata, Boscoreale e Castellammare di Stabia.
Sorrento, sequestrato uno storico edificio comunale: ipotizzato il reato di invasione di edificio pubblico
Un edificio del Trecento, un contratto scaduto da quasi cinque anni e un braccio di ferro sulla gestione dell’immobile che ha coinvolto anche i vertici dell’amministrazione commissariale. È lo scenario che emerge dall’indagine della Procura di Torre Annunziata culminata nel sequestro preventivo del Sedil Dominova, uno degli edifici storici del centro di Sorrento.
Sport
Serie A, Frosinone a valanga sul Lecce. Pareggio tra Fiorentina e Atalanta
Si è conclusa ieri sera la nona giornata di campionato. Il Frosinone ha travolto il Lecce per 5-1, mentre Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 2-2. In vetta alla classifica restano Inter e Lazio, entrambe a 25 punti, seguite dalla Roma a quota 21.
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