Rassegna stampa di sabato 24 ottobre Campania, fine dei blocchi dei Tir ma resta l'emergenza carburanti

La Campania prova a tornare alla normalità dopo giorni di proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori contro il caro carburanti. Rimossi i presidi sulle autostrade e al porto di Napoli, ma permangono difficoltà nella distribuzione di benzina, gasolio e generi alimentari. Sul fronte della cronaca locale, attenzione al sequestro di uno yacht nel porto di Torre Annunziata, a un grave episodio di violenza a Pompei e agli interventi urgenti dopo il maltempo a Castellammare di Stabia. Intanto, l'Italia si prepara a una nuova giornata di manifestazioni contro il carovita.

Area vesuviana

Torre Annunziata, sequestrato yacht da 2,6 milioni di euro

Un'imbarcazione battente bandiera delle Isole Cayman è stata sequestrata nel porto di Torre Annunziata dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane. Il valore stimato dello yacht è di 2,6 milioni di euro.

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Secondo l'ipotesi investigativa, l'imbarcazione sarebbe rimasta nelle acque dell'Unione europea oltre i termini consentiti, senza il pagamento dei tributi dovuti. La presunta evasione doganale ammonterebbe a 572mila euro.

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Torre Annunziata, carburanti ancora difficili da trovare

La carenza di benzina e gasolio continua a creare problemi anche nella città oplontina. Dopo i blocchi degli autotrasportatori, alcuni impianti hanno ripreso a ricevere rifornimenti, ma il ritorno alla normalità non è ancora completo.

La situazione ha riacceso anche le preoccupazioni per possibili furti di carburante dai serbatoi delle automobili parcheggiate. Preso di mira anche il camion della Protezione di Civile della Misericordia, il cui serbatoio è stato completamente prosciugato.

Torre del Greco, studenti in corteo contro il carovita

Giovani e studenti sono scesi in strada a Torre del Greco per protestare contro l'aumento dei prezzi e le difficoltà economiche che pesano sulle famiglie.

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La manifestazione, svoltasi venerdì 23 ottobre, ha attraversato le strade cittadine, dando voce alle preoccupazioni delle nuove generazioni per il proprio futuro.

Torre del Greco, nuovo svincolo A3: polemica sui costi

Il progetto per la realizzazione di una nuova uscita autostradale nella zona di via Giovanni XXIII continua ad alimentare il confronto politico.

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La lista civica Insieme per la città ha chiesto chiarimenti sull'acquisto dell'area della Pinetina, sulla ripartizione dei costi, sulla viabilità e sulle ricadute ambientali dell'intervento. Al centro della discussione anche una cifra di circa 600mila euro.

Pompei, uomo aggredito con un cacciavite alla testa: arrestato 55enne

Grave episodio di violenza nella stazione ferroviaria di Pompei. Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un'altra persona con un cacciavite, colpendola alla testa.

L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite per futili motivi. L'indagato, già sottoposto alla libertà vigilata, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida.

Castellammare di Stabia, oltre 186mila euro per gli interventi dopo il maltempo

Sbloccati i fondi per i lavori urgenti necessari a fronteggiare i danni provocati dal maltempo e da una frana a Castellammare di Stabia.

Le risorse, pari a oltre 186mila euro, serviranno per la rimozione dei detriti dalle strade e la pulizia del rivo Scurolillo. Sono state approvate le perizie contabili relative agli interventi di somma urgenza.

Castellammare, il centrosinistra chiede un confronto con la Commissione straordinaria

Dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, le forze del centrosinistra cittadino sollecitano un confronto permanente con la Commissione straordinaria. Tra le priorità indicate figurano il futuro delle Antiche Terme, Fincantieri, il quartiere Savorito, l'emergenza abitativa e il rilancio economico e sociale della città.

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Campania: cronaca e attualità

Protesta degli autotrasportatori, rimossi i blocchi sulle autostrade

Sono stati rimossi nella notte tra giovedì e venerdì tutti i presidi degli autotrasportatori e degli agricoltori lungo la rete autostradale nelle province di Caserta e Salerno. Sciolto anche il presidio nell'area del varco Bausan a Napoli. La ripresa della circolazione delle merci non ha ancora risolto le difficoltà di approvvigionamento. Molti distributori continuano a segnalare carburante esaurito, mentre davanti alle pompe funzionanti si registrano code.

Anche nei supermercati la situazione sta migliorando lentamente, dopo giorni caratterizzati dalla mancanza di numerosi prodotti. Gli autotrasportatori attendono il tavolo del 27 ottobre al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La protesta è sospesa, ma le organizzazioni si dichiarano pronte a nuove mobilitazioni qualora le risposte non fossero ritenute sufficienti.

Napoli, tensioni durante la protesta contro il carovita

La giornata di venerdì 23 ottobre è stata segnata anche da momenti di tensione a Napoli durante una manifestazione contro il caro vita. Le proteste si inseriscono in una mobilitazione più ampia che, negli ultimi giorni, ha interessato diverse città italiane.

Politica nazionale e regionale

Decreto sicurezza, il Governo vara nuove misure contro le violenze

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 20 ottobre un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Il provvedimento introduce nuove misure per contrastare le violenze durante le manifestazioni e modifica alcune disposizioni riguardanti i minorenni. Le opposizioni e i movimenti di protesta contestano la stretta, mentre il Governo la presenta come uno strumento per tutelare la sicurezza pubblica.

Manifestazioni del 24 ottobre, massima allerta nelle città italiane

È una giornata particolarmente delicata sul fronte dell'ordine pubblico. Manifestazioni contro il carovita sono annunciate a Roma, Milano, Bologna, Napoli e in altri centri. Il Movimento 17 ottobre ha modificato la propria strategia, annunciando che comunicherà i nuovi luoghi di concentramento soltanto nel pomeriggio. Le forze dell'ordine hanno predisposto controlli rafforzati per prevenire episodi di violenza.

Notizie internazionali

Israele, attiviste italiane espulse: atteso il rientro

Sono attese in Italia alcune attiviste italiane espulse da Israele. La vicenda riporta l'attenzione sulle tensioni in Medio Oriente e sulla situazione nei territori palestinesi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la necessità di tutelare la sicurezza di Israele senza compromettere quella della popolazione della Cisgiordania.

Francia, mobilitazione straordinaria delle forze dell'ordine

Anche la Francia affronta una giornata di forti tensioni sociali. In vista delle manifestazioni del 24 ottobre, le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, con decine di migliaia di agenti mobilitati.

Il timore è che possano verificarsi nuovi scontri e disordini nelle principali città.

Attualità

Nella notte torna l'ora solare

Tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l'ora solare. Alle 3:00 le lancette dovranno essere spostate indietro alle 2:00. Si dormirà un'ora in più, ma da domenica farà buio prima nel pomeriggio. Il cambio avverrà automaticamente sulla maggior parte degli smartphone e dei dispositivi connessi.

Sport

Serie A: alle ore 18 il derby del Sud Roma-Napoli

Gli azzurri affrontano oggi la Roma in una delle sfide più attese dell'ottava giornata di Serie A. Una partita importante per entrambe le formazioni, con punti pesanti in palio. Il calcio d'inizio è fissato alle 18, con diretta su DAZN.

Serie B, Juve Stabia impegnata a Cremona

La Juve Stabia affronta oggi la Cremonese allo stadio Giovanni Zini, con calcio d'inizio alle 15. Le Vespe cercano un risultato positivo contro una formazione dotata di un organico competitivo. Alla vigilia, l'allenatore De Giorgio ha sottolineato la necessità di mantenere intensità e determinazione.

Serie C: il Savoia al Giraud affronta il Cosenza

Il Savoia torna davanti ai propri tifosi per affrontare il Cosenza nell'undicesima giornata del girone C di Serie C. I bianchi sono chiamati a una prova di carattere contro un avversario impegnativo. Alla vigilia, il tecnico rossoblù Federico Coppitelli ha sottolineato la determinazione con cui la sua squadra affronterà la trasferta.