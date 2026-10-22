Rassegna stampa di giovedì 22 ottobre 2026: emergenza rifiuti e proteste dei Tir. In Champions poker di vittorie

La Madonna della Neve è festeggiata oggi a Torre Annunziata. Intanto la protesta degli autotrasportatori continua a creare disagi su carburanti, trasporto merci e raccolta rifiuti, con ripercussioni anche a livello nazionale.

La giornata si apre con due temi che dominano l'attenzione in Campania: le celebrazioni della Madonna della Neve a Torre Annunziata e le conseguenze della protesta degli autotrasportatori, che continua a incidere sulla distribuzione dei carburanti, sul trasporto delle merci e sulla raccolta dei rifiuti.

Sul fronte nazionale è atteso un Consiglio dei ministri dedicato agli interventi per l'autotrasporto e l'agricoltura. Nello sport, invece, l'Italia festeggia quattro vittorie su quattro nella terza giornata di Champions League.

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Area Vesuviana

Torre Annunziata, oggi la festa della Madonna della Neve

È il giorno più atteso dalla comunità di Torre Annunziata. Oggi, 22 ottobre, la città celebra la Madonna della Neve, con la tradizionale processione della Vergine Bruna portata a spalla dai pescatori.

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Migliaia di fedeli sono attesi lungo le strade cittadine per accompagnare il quadro della Patrona, in una manifestazione che unisce devozione religiosa, memoria popolare e identità torrese.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni è stato predisposto un piano straordinario della viabilità, con divieti di sosta dalle 7 e limitazioni alla circolazione a partire dalle 9:45.

Torre del Greco, la protesta dei Tir mette in crisi la raccolta dei rifiuti

Anche a Torre del Greco si fanno sentire le conseguenze dei blocchi degli autotrasportatori.

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Secondo le stime comunicate dall'azienda incaricata del servizio, nella raccolta effettuata nella notte tra il 20 e il 21 ottobre circa il 30% dei rifiuti indifferenziati è rimasto a terra.

Il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco Michele Polese hanno invitato i cittadini a ridurre, per quanto possibile, i conferimenti, in attesa del superamento delle criticità.

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Pompei, si concludono gli incontri europei dell'Ordine del Santo Sepolcro

Si conclude oggi a Pompei il programma degli incontri dei Luogotenenti europei e del Gran Magistero dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Le riunioni, iniziate il 19 ottobre, sono presiedute dal cardinale Fernando Filoni. Al centro delle giornate di lavoro anche la situazione della Terra Santa e l'invocazione della pace.

Per questa mattina è prevista una celebrazione eucaristica alle 8:30 nella Cappella di San Bartolo Longo, presso il Santuario.

Castellammare di Stabia, allerta gialla: chiusi parchi, cimitero e spiagge

A Castellammare di Stabia scattano nuove misure precauzionali per il maltempo.

La Commissione straordinaria ha disposto, con ordinanza del 21 ottobre, la chiusura dalle 00:00 alle 16:00 di oggi del cimitero comunale, del Parco delle Antiche Terme, di Villa Gabola e degli altri parchi cittadini.

Vietato anche l'accesso alle spiagge pubbliche. Restano garantite le attività funebri indifferibili, purché possano svolgersi in sicurezza.

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Torre del Greco, dal 27 ottobre il Trofeo di Dragon Boat

Dal 27 al 31 ottobre il Circolo Nautico di Torre del Greco ospiterà il Trofeo Città Torre del Greco, dedicato al Dragon Boat.

Le prime quattro giornate saranno riservate alle attività con gli studenti, mentre il 31 ottobre si svolgerà la regata conclusiva.

Tra i riconoscimenti previsti anche il trofeo dedicato alla memoria del campione olimpico Davide Tizzano.

Campania e cronaca regionale

Sciopero degli autotrasportatori, carburanti e merci sempre più difficili da reperire

La protesta contro il caro gasolio continua a provocare pesanti ripercussioni nel Mezzogiorno.

In Campania si registrano difficoltà nei rifornimenti di carburante, nella distribuzione alimentare e nel funzionamento di alcuni servizi. Particolarmente delicata la situazione dei trasporti pubblici e della raccolta dei rifiuti.

Nella serata del 21 ottobre sono arrivate notizie di sospensione di diversi presìdi in Sicilia e Calabria, mentre in Campania la mobilitazione non risulta ancora completamente rientrata.

Le prefetture sono impegnate a garantire il passaggio dei mezzi destinati al trasporto di beni essenziali.

Spedizioni postali, sospeso temporaneamente il servizio pacchi in cinque regioni

I blocchi stradali stanno interessando anche la distribuzione postale.

Poste Italiane ha comunicato la sospensione temporanea del ritiro, dell'accettazione e della consegna di determinate tipologie di pacchi e spedizioni espresso da e per Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia.

Sono inoltre previsti ritardi significativi nella consegna della corrispondenza e dei pacchi sull'intero territorio nazionale.

Politica nazionale e regionale

Caro carburanti, oggi il Consiglio dei ministri: atteso un decreto per autotrasporto e agricoltura

Il Governo affronta oggi una delle emergenze economiche più rilevanti delle ultime settimane.

Per mezzogiorno del 22 ottobre è stato convocato un Consiglio dei ministri dedicato alle misure per sostenere gli autotrasportatori e il comparto agricolo.

Tra gli interventi annunciati figurano sostegni per il caro gasolio e provvedimenti destinati soprattutto alle piccole imprese del settore.

Il Viminale ha intanto comunicato un bilancio di 1.339 persone identificate, 71 denunciate e 242 sanzionate amministrativamente nell'ambito delle attività di controllo dei blocchi stradali.

I provvedimenti economici devono ancora essere approvati: sarà necessario attendere il testo definitivo del decreto.

Regione Campania, fondo straordinario da 20 milioni per gli autotrasportatori

Sul piano regionale, il gruppo del Partito Democratico ha avanzato la proposta di istituire un fondo straordinario da almeno 20 milioni di euro per sostenere le imprese di autotrasporto colpite dall'aumento dei costi del carburante.

L'ipotesi prevede ristori alle aziende e interventi per affrontare le difficoltà finanziarie del settore.

Si tratta, al momento, di una proposta politica e non di un finanziamento già approvato.

Esteri

Guerra in Ucraina, Trump rilancia la prospettiva di un accordo con la Russia

Nuove dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Il 21 ottobre Trump ha sostenuto che le trattative si starebbero avvicinando a una possibile soluzione, definendo l'attuale fase diplomatica particolarmente promettente.

Le parole del presidente statunitense non equivalgono tuttavia all'annuncio di un accordo raggiunto. Restano da verificare i progressi effettivi dei negoziati e le posizioni delle parti coinvolte.

Sport

Champions League: il Como travolge il Manchester United

Bilancio perfetto per le squadre italiane nella terza giornata di UEFA Champions League.

Mercoledì 21 ottobre è arrivata la grande impresa del Como 1907, vittorioso 4-1 contro il Manchester United, con una doppietta di Nico Paz e le reti di Douvikas e Jacobo Ramón.

Successo anche per l'Inter, che ha battuto lo Shakhtar Donetsk 1-0 grazie a un gol di Carlos Augusto al 77', nonostante l'espulsione di Bastoni.