Rassegna stampa di domenica 18 ottobre 2026: lavoro, politica, cronaca in Campania e sport

A cura della Redazione

La rassegna stampa di 18 ottobre si apre con le questioni del lavoro e dell'economia, mentre in Campania l'attenzione resta concentrata sulle operazioni delle forze dell'ordine e sugli appuntamenti della settimana. Sul fronte sportivo, pesa la sconfitta del Napoli contro il Venezia, che prima dell'incontro era ancora fermo a zero punti in classifica.

Politica e attualità nazionale

Roma, manifestazione della Cgil: Landini annuncia lo sciopero generale del 20 novembre

Grande mobilitazione nella Capitale per la manifestazione nazionale La Via Maestra, dedicata ai temi del lavoro, dei salari e dei diritti sociali. Secondo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, hanno partecipato oltre 100mila persone. Dal palco è arrivato anche l'annuncio di uno sciopero generale per il 20 novembre, destinato a rilanciare le rivendicazioni sindacali. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Papa Leone XIV torna in Vaticano dopo l'intervento al polmone: oggi l'Angelus

Papa Leone XIV è tornato in Vaticano nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, dopo l'intervento chirurgico al polmone. Il Pontefice, apparso sorridente, ha salutato i fedeli all'uscita dall'ospedale, dichiarando di sentirsi molto meglio. I medici hanno confermato il positivo decorso postoperatorio. Oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 12, Leone XIV reciterà l'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico, tornando a incontrare i fedeli in piazza San Pietro.

Cronaca

Guerriglia a Milano, scontri e assalti ai negozi. Disordini anche a Torino e Bologna

Sabato 17 ottobre segnato da violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in diverse città italiane, durante le proteste giovanili e studentesche contro il carovita, gli aumenti dei prezzi e le condizioni della scuola pubblica. Le situazioni più critiche si sono registrate a Milano e Bologna, dove gruppi di manifestanti con il volto coperto hanno lanciato sassi, bottiglie e bombe carta contro gli agenti. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche, lacrimogeni e idranti.

Esteri

Ucraina, Trump sospende per 60 giorni le nuove sanzioni contro la Russia

Donald Trump ha deciso di sospendere importanti nuove sanzioni e dazi contro Mosca, previsti dal Graham Act. Il provvedimento, adottato attraverso un ordine esecutivo, arriva pochi giorni prima dell'entrata in vigore delle misure. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha spiegato che la sospensione durerà 60 giorni, per consentire una valutazione delle conseguenze sull'economia mondiale. Sullo sfondo anche l'obiettivo della Casa Bianca di contenere i prezzi del gasolio in vista delle elezioni americane di novembre. Restano in vigore le precedenti sanzioni contro la Russia.

Trump, l’Europa acquisti gas dalla Russia

Donald Trump vorrebbe che l'Europa ricominciasse a comprare gas da Vladimir Putin. La ripresa degli acquisti dalla Russia, secondo il presidente degli Stati Uniti, potrebbe favorire la conclusione della guerra in Ucraina.

Napoli e Area Vesuviana

Napoli, cinque lavoratori in nero in una cornetteria: attività sospesa

Un controllo dei Carabinieri in una nota cornetteria di via Amerigo Vespucci ha portato alla scoperta di cinque lavoratori in nero su tredici presenti. Riscontrate anche violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro e irregolarità igienico-sanitarie. Il titolare è stato denunciato, l'attività sospesa e sono state contestate sanzioni e contravvenzioni per oltre 27mila euro.

Gragnano, operazione ad alto impatto: un arresto e droga sequestrata

Controlli straordinari dei Carabinieri a Gragnano, con un arresto, due denunce e il sequestro di hashish, marijuana e crack. I militari hanno inoltre disposto la sospensione di un bar per l'impiego di lavoratori irregolari. Complessivamente 293 persone identificate, 107 veicoli controllati e 35 contravvenzioni stradali per 19mila euro.

Pompei, perseguita l'ex compagna e aggredisce anche la madre: arrestato

Un uomo è stato trasferito nel carcere di Salerno-Fuorni dopo un'indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata. L'indagato, già condannato due volte per stalking nei confronti della stessa donna, avrebbe minacciato e aggredito l'ex compagna e la madre, trattenendole in un'abitazione per circa 45 minuti. Tra le contestazioni anche la diffusione illecita di immagini intime.

Torre Annunziata, rapina al distributore Q8 sul Lungomare

Tre uomini con il volto travisato hanno rapinato nel tardo pomeriggio di sabato il distributore Q8 sul Lungomare di Oplonti. I malviventi, sotto la minaccia delle armi, si sono fatti consegnare poco più di 300 euro in contanti. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha avviato le indagini e potrà esaminare le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti all’interno del distributore.

Sport

Serie A, Napoli ko a Venezia. L'Inter vince a Bologna, la Roma supera il Genoa

Clamorosa sconfitta del Napoli, battuto dal Venezia che, prima della sfida, era ancora fermo a zero punti. Decide Adams al 49', mentre De Bruyne fallisce un calcio di rigore, parato da Stankovic. Per gli azzurri di Allegri è il terzo ko in sette giornate.

L'Inter espugna Bologna per 3-1 in rimonta. Dopo il vantaggio rossoblù di Pobega, segnano Thuram, Carlos Augusto e Bonny. I nerazzurri salgono a 19 punti e mantengono la vetta della classifica.

La Roma batte il Genoa 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Castro e Lulli. I giallorossi salgono a 17 punti, a due lunghezze dall'Inter capolista.

Calcio campano, le partite di oggi: Serie B, Serie C e serie D

Domenica 18 ottobre 2026 – Tutti gli incontri delle squadre campane, con gli orari di inizio. In campo Juve Stabia, Avellino, Savoia, Cavese, Casertana, Sorrento e le formazioni dilettantistiche.

Serie B – 8ª giornata:

Juve Stabia - Sudtirol (ore 15.00), Cesena - Avellino (ore 17,15).

Le Vespe giocano al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, mentre l'Avellino è impegnato in trasferta a Cesena.

Serie C – Girone C

Audace Cerignola – Savoia (ore 14.30), Cavese – Casarano (ore 14.30), Sorrento – Casertana (ore 17.30)

Il Giugliano giocherà invece domani, lunedì 19 ottobre, alle 20.30, contro il Foggia.

Serie D Girone H

Da segnalare il derby isolano tra Real Forio e Turris e la sfida tutta campana tra Palmese ed Ebolitana, programmata allo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano d'Arco.

Basket, Napoli-Milano: sfida di vertice nella quarta giornata

Appuntamento importante per la pallacanestro campana. Napoli Basket ospita l'Olimpia Milano nella quarta giornata del campionato di Serie A.