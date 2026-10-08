Rassegna stampa di giovedì 8 ottobre: legge elettorale, sanità in Campania e cronaca nell'area vesuviana

A cura della Redazione

Giovedì 8 ottobre 2026 – Le notizie più interessanti della giornata selezionate per i lettori di TorreSette.news.

ITALIA E POLITICA

Legge elettorale, giornata decisiva alla Camera

Il confronto sulla riforma della legge elettorale entra in una fase importante con il voto parlamentare previsto alla Camera. Il tema continua a dividere maggioranza e opposizioni, mentre si discute delle regole per le prossime consultazioni politiche. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Carburanti, prezzi e potere d'acquisto al centro dell'agenda economica

Il governo continua a confrontarsi con il problema del costo dei carburanti e con le ricadute dei prezzi dell'energia sulle famiglie e sulle imprese. L'andamento del diesel e il confronto con gli operatori del settore restano tra i principali temi economici della giornata.

Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt

Il maltempo si abbatte sulla Capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattina, con inevitabili ripercussioni sul traffico, in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche, anche al di fuori del Grande Raccordo Anulare, alle aree centrali.

ESTERI

Ucraina, nuovi attacchi russi: colpito un palazzo a Kiev, feriti anche bambini

Prosegue la guerra in Ucraina. Nella notte un drone russo ha colpito un edificio residenziale di dodici piani nel quartiere Desnyansky di Kiev, provocando il ferimento di quattro persone, tra cui alcuni bambini. Pesante anche il bilancio degli attacchi delle ultime ore in altre zone del Paese, con numerose vittime civili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato l'uccisione di diversi bambini nella nuova ondata di bombardamenti.

Medio Oriente, tre anni dopo il 7 ottobre resta aperta la ferita di Gaza

A tre anni dall'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il conflitto continua a segnare profondamente il Medio Oriente. Secondo le stime richiamate da RaiNews, i danni materiali nella Striscia di Gaza ammontano a decine di miliardi di dollari. Restano centrali la situazione umanitaria, la ricostruzione e le prospettive di una soluzione politica duratura.

CRONACA E CAMPANIA

Napoli, inchiesta sull'università telematica Unipegaso: 22 indagati

Un'indagine della Procura di Napoli coinvolge 22 persone nell'ambito di un'inchiesta sull'ateneo telematico Unipegaso. Tra gli indagati figurano anche direttori ed ex direttori di quotidiani. Gli accertamenti riguardano presunte pressioni e tentativi di condizionamento dell'informazione. Le responsabilità restano da accertare.

Campania, sanità pubblica in difficoltà: il rapporto Gimbe

Il nuovo quadro della sanità campana delineato dalla Fondazione Gimbe evidenzia criticità nell'accesso alle cure, nella mobilità sanitaria verso altre regioni e nell'aspettativa di vita. Secondo i dati riportati, oltre l'8% dei cittadini rinuncia alle prestazioni sanitarie. Un tema che riporta al centro del dibattito le disuguaglianze territoriali nell'assistenza.

Napoli, avvocato indagato per una presunta truffa da 695mila euro

Un avvocato è finito sotto indagine dopo la denuncia di una donna coinvolta in un incidente stradale. L'ipotesi investigativa riguarda una presunta truffa per circa 695mila euro. Nell'inchiesta risultano coinvolte altre tre persone.

Campi Flegrei, mobilitazione a Roma per il bradisismo

Una delegazione del territorio flegreo si mobilita nella capitale per portare all'attenzione del governo le richieste delle comunità interessate dal bradisismo. Al centro della protesta le misure di sicurezza, gli interventi sugli edifici e gli strumenti di sostegno alle famiglie.

Campania, allerta meteo gialla fino alle 15

La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalla mezzanotte fino alle ore 15 di giovedì 8 ottobre. Attenzione ai possibili disagi legati alle precipitazioni e ai fenomeni temporaleschi.

AREA VESUVIANA

Castellammare, neonato morto dopo il parto: primario ai domiciliari

Quattro persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Torre Annunziata sulla morte di un neonato, avvenuta nel marzo 2024 dopo complicazioni durante il parto all'ospedale San Leonardo. Agli arresti domiciliari l'ex primario di Ginecologia, mentre per due medici e un'ostetrica è stata disposta la sospensione professionale per dodici mesi. Secondo l'accusa, sarebbero state anche alterate alcune prove per nascondere eventuali responsabilità. Gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza definitiva.

Torre Annunziata, 14 milioni per la rigenerazione urbana

Presentate nel corso di un incontro pubblico le prime ipotesi progettuali legate ai fondi PRIUS. Al centro degli interventi lo Spolettificio, Palazzo Criscuolo, l'ex cinema Moderno e il collegamento tra piazza Morrone e corso Garibaldi. Numerosi cittadini hanno partecipato al confronto con la Commissione Straordinaria, sollevando anche problemi legati al decoro urbano. L'avvio dei cantieri è previsto nel cronoprogramma per il 2028.

Torre del Greco, pistola clandestina e droga: due arresti

Due distinte operazioni della Polizia di Stato hanno portato all'arresto di un 37enne e di un 23enne. Nell'abitazione del primo è stata trovata una pistola semiautomatica calibro 9x21 con matricola abrasa. Il secondo è stato fermato nell'ambito di un'attività antidroga: sequestrati marijuana, hashish e materiale per il confezionamento.

Torre del Greco, torna la Notte Sacra dal 10 al 14 ottobre

Presentata la nuova edizione della manifestazione dedicata a San Vincenzo Romano. Salvatore Esposito è il nuovo presidente del Comitato organizzatore. Tra le novità, il coinvolgimento delle scuole e la riattivazione del Centro Studi San Vincenzo Romano.

SPORT

Tennis, Sinner chiude anticipatamente la stagione per problemi al ginocchio

Jannik Sinner ha annunciato la conclusione anticipata della stagione 2026 per sottoporsi a un ciclo di trattamenti al ginocchio. La decisione comporterà anche la perdita del primato nella classifica ATP. Intanto Matteo Berrettini ha esordito con una vittoria al Masters 1000 di Shanghai, superando Aleksandar Kovacevic in tre set.

Formula 1, si avvicina il Gran Premio di Singapore

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, in programma dal 9 all'11 ottobre. Dopo la vittoria di Max Verstappen nella precedente gara, cresce l'attesa per il confronto con Mercedes e Ferrari.