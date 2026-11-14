Rassegna stampa 14 novembre: caos nei cieli USA, svolta sulla manovra e cronaca dalla Campania

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La giornata di sabato 14 novembre 2026 si apre con una grave emergenza negli Stati Uniti, dove un problema alle comunicazioni ha provocato il blocco del traffico aereo, con migliaia di voli rinviati o cancellati.

In Italia, il Governo interviene sulla legge di bilancio, eliminando i tagli previsti per la scuola e cercando ulteriori risorse per la sanità. La CGIL conferma intanto la mobilitazione sindacale. Sul fronte internazionale, l'Unione europea definisce una nuova squadra negoziale per l'Ucraina, mentre in Campania continua a far discutere l'inchiesta sugli appalti sanitari.

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Esteri

Stati Uniti, traffico aereo paralizzato: oltre 10mila voli rinviati e 1.700 cancellati

Una grave anomalia nei sistemi di comunicazione ha provocato il blocco del traffico aereo negli Stati Uniti. Secondo i primi aggiornamenti, oltre 10mila voli sono stati rinviati e circa 1.700 cancellati, con pesanti conseguenze per passeggeri e compagnie. Le autorità stanno verificando le cause del disservizio. Le prime informazioni non indicano un attacco informatico come causa accertata. Resta aperta anche la questione dei rimborsi e dell'assistenza ai viaggiatori. Dopo 4 ore il blocco è stato revocato.

Ucraina, accordo europeo per una nuova squadra di negoziatori

L'Unione europea ha raggiunto un'intesa per la costituzione di un gruppo incaricato di seguire il percorso diplomatico sulla guerra in Ucraina. La squadra comprenderà rappresentanti delle istituzioni europee, tra cui António Costa e Ursula von der Leyen, insieme ai rappresentanti dei principali Paesi europei coinvolti nel confronto. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento diplomatico e garantire una posizione comune dell'Europa nelle eventuali trattative.

Mosca, autobomba contro una figura legata alle operazioni di influenza russe

Un'esplosione provocata da un'autobomba a Mosca ha ferito gravemente una figura indicata dalla stampa come coinvolta nelle operazioni di influenza russe in Ucraina. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione, mentre proseguono gli sforzi diplomatici europei. Le responsabilità dell'attacco restano da accertare.

Italia e politica

Manovra economica, il Governo ritira i tagli alla scuola: la CGIL conferma lo sciopero

Novità importanti nel confronto sulla legge di bilancio 2027. Il Governo ha deciso di eliminare i tagli previsti per il settore scolastico, mentre prosegue la ricerca di ulteriori risorse da destinare alla sanità pubblica. La modifica non interrompe la protesta sindacale. La CGIL conferma lo sciopero, contestando l'impostazione complessiva della manovra e chiedendo interventi più incisivi su salari, pensioni, servizi pubblici e potere d'acquisto delle famiglie.

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Conti pubblici, S&P conferma il rating dell'Italia con prospettive positive

L'agenzia internazionale Standard & Poor's ha confermato il giudizio sul merito creditizio dell'Italia, mantenendo un outlook positivo. La valutazione rappresenta un elemento significativo per la percezione dell'affidabilità finanziaria del Paese, mentre il Governo è impegnato nell'esame parlamentare della manovra economica.

La Russa, polemiche per le dichiarazioni sul fascismo durante un incontro con gli studenti

Fanno discutere le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa pronunciate durante un confronto con gli studenti. Al centro delle polemiche un riferimento al consenso popolare nei confronti del fascismo, che ha riaperto il dibattito politico e storico sul regime e sulle responsabilità della società italiana durante il Ventennio.

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Scuola, oggi a Roma gli Stati generali del Partito Democratico

Si svolgono oggi a Roma gli Stati generali sulla scuola, promossi dal Partito Democratico. L'appuntamento, previsto dalle ore 9 a Palazzo Baldassini, è dedicato alle prospettive del sistema educativo italiano, agli investimenti nell'istruzione e alle condizioni del personale scolastico.

Economia e lavoro

Scioperi di novembre, possibili disagi per treni, aerei e trasporto pubblico

Si avvicina una settimana delicata per la mobilità italiana. Nel calendario delle agitazioni sindacali figurano diverse astensioni dal lavoro tra il 20 e il 22 novembre, che potrebbero coinvolgere trasporto ferroviario, aereo e servizi locali. I viaggiatori sono invitati a verificare le comunicazioni ufficiali delle aziende di trasporto, poiché modalità e orari delle agitazioni possono subire modifiche.

Campania e cronaca

Napoli, truffe agli anziani: oro, contanti e pistole spediti attraverso pacchi postali

Nuovi particolari sulle truffe ai danni degli anziani. I carabinieri di Napoli Centro hanno recuperato quattro pacchi contenenti 543 grammi di gioielli in oro, 16.730 euro in contanti e due pistole. La refurtiva sarebbe stata spedita da diverse località del Nord Italia. Le armi erano nascoste tra giocattoli destinati a una presunta associazione benefica. Gli investigatori approfondiscono il sistema utilizzato per trasferire il bottino.

Sanità e appalti, prosegue l'inchiesta della DDA di Napoli

Resta al centro dell'attenzione l'indagine sulle presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici che ha portato a 13 misure cautelari, nove in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Tra i coinvolti figura Tommaso Casillo, ex sottosegretario e già vicepresidente del Consiglio regionale. Gli accertamenti riguardano appalti nel settore sanitario e ambientale, con riferimento anche a diversi Comuni della provincia di Napoli. Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono corruzione, turbativa d'asta e reati connessi alla criminalità organizzata. Vale per tutti gli indagati la presunzione di innocenza.

Pomigliano d'Arco, prorogate le zone rosse contro la criminalità

Il prefetto di Napoli ha disposto la proroga delle zone rosse a Pomigliano d'Arco per ulteriori sei mesi, a partire dal 1° dicembre. Il provvedimento, richiesto dall'amministrazione comunale, punta a rafforzare i controlli nelle aree considerate maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e degrado urbano.

Area vesuviana

Torre Annunziata, dissequestrato il negozio di animali di via Plinio

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Il Tribunale del Riesame ha disposto la restituzione di quattro esercizi commerciali coinvolti nell'inchiesta sul presunto traffico di cuccioli malati, tra cui il negozio di animali di via Plinio a Torre Annunziata. L'indagine aveva portato al sequestro delle attività commerciali e riguardava la presunta vendita di animali in precarie condizioni di salute. Secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero almeno 70 i cuccioli deceduti. Il dissequestro rappresenta un nuovo sviluppo giudiziario della vicenda, senza costituire una decisione definitiva sulle responsabilità degli indagati.

Castellammare, topi in classe: chiusa per tre giorni una scuola dell'infanzia

La Commissione Straordinaria di Castellammare di Stabia ha disposto la chiusura del plesso Seminario dell'Istituto Comprensivo 2 Panzini, situato in piazza Giovanni XXIII. Il provvedimento è stato adottato dopo la segnalazione della presenza di un topo in un'aula della scuola dell'infanzia. La sospensione delle attività è prevista dal 14 al 16 novembre, per consentire gli interventi necessari a ripristinare le condizioni igienico-sanitarie.

Poggiomarino, furto in un negozio di abbigliamento: vetrina distrutta e merce rubata

Raid notturno in via Roma a Poggiomarino, dove alcuni ladri hanno preso di mira il negozio di abbigliamento Officina Store. I malviventi hanno sfondato la vetrina dell'attività commerciale e portato via numerosi capi di abbigliamento firmati. Il colpo riaccende l'attenzione sul problema della sicurezza delle attività commerciali del territorio.

Torre del Greco, gettoni di presenza non pagati: tensione in Municipio

Clima teso a Palazzo Baronale, dove continua il confronto tra amministratori e uffici comunali per il mancato pagamento dei gettoni di presenza maturati dai consiglieri. Le somme sarebbero bloccate da circa sei mesi. Un incontro per affrontare la questione avrebbe dato luogo a un acceso confronto, mentre alcuni rappresentanti politici avrebbero prospettato il blocco delle commissioni consiliari. La vicenda rischia di avere ripercussioni sul funzionamento degli organismi istituzionali cittadini.

Pompei, Fratelli d'Italia entra nella maggioranza comunale

Cambia l'assetto politico del Consiglio comunale di Pompei. Il consigliere Italo Solimeno ha aderito a Fratelli d'Italia, confermando il sostegno all'amministrazione guidata dal sindaco Tortora. L'ingresso del partito nella maggioranza segna un'evoluzione rispetto alla precedente impostazione civica. Critiche arrivano dal Partito Democratico, che contesta la caratterizzazione politica assunta dalla coalizione di governo cittadina.

Sorrento, stadio Italia: il Riesame respinge il sequestro, proseguono i lavori

Potranno proseguire i lavori di riqualificazione dello stadio Campo Italia di Sorrento. Il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari, respingendo la richiesta di sequestro dell'area. Il cantiere resta quindi operativo, consentendo la prosecuzione degli interventi previsti.

Torre Annunziata, alla Libertà Libreria si presenta “Il diritto del più forte”

Alle ore 11, presso la Libertà Libreria di corso Vittorio Emanuele III, è in programma la presentazione del volume Il diritto del più forte. La distruzione dell'ordine internazionale, pubblicato da Laterza. L'autore Luigi Daniele, docente universitario e studioso di diritto internazionale, discuterà delle trasformazioni dell'ordine giuridico internazionale, dei conflitti e della tutela dei civili. All'incontro parteciperà anche Nives Monda, attivista di BDS Italia.

Torre Annunziata, la CGIL incontra i cittadini per spiegare le ragioni dello sciopero

Dalle ore 10 alle 13, in corso Umberto I, all'angolo con il prolungamento di via dei Mille, lo SPI CGIL, il CAF e la FLC CGIL organizzano un volantinaggio in vista dello sciopero del 20 novembre. L'iniziativa è promossa dalla struttura sindacale locale coordinata da Luigi Carillo e sarà dedicata ai temi delle pensioni, dei salari, della sanità e dei servizi pubblici.

Sport

Rugby, Italia-Argentina oggi a Genova

Appuntamento internazionale per la Nazionale italiana di rugby, impegnata oggi alle 12:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro l'Argentina, nell'ambito del Nations Championship. Una sfida importante per gli azzurri, chiamati a confrontarsi con una delle nazionali più competitive del panorama mondiale.

Tennis, Torino si prepara alle ATP Finals

Proseguono gli appuntamenti collegati alle ATP Finals di Torino. Oggi sono in programma iniziative dedicate ai protagonisti del torneo, tra cui un incontro pubblico con Jannik Sinner e Paolo Maldini, previsto alle ore 15 presso il Nike Store di via Roma. L'evento rientra nel programma di iniziative che accompagnano la manifestazione tennistica.

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