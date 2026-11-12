Allarme bomba nelle scuole, seconda ondata di email minatorie: cosa dice il messaggio e cosa sta succedendo

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Non è trascorso nemmeno un giorno dalla prima ondata di allarmi che una nuova email minatoria è stata recapitata a diverse scuole italiane, comprese alcune della Capitale.

Il messaggio, arrivato alle 9:39 di giovedì 12 novembre, reca ancora la firma di Mikhail Andropov, ma questa volta contiene una richiesta politica esplicita: le dimissioni immediate della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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Nuove evacuazioni e verifiche negli istituti romani

A Roma, dopo le tensioni della giornata precedente, alcuni dirigenti scolastici hanno disposto evacuazioni precauzionali. Gli artificieri sono intervenuti per le verifiche, mentre in altri casi le scuole hanno avviato controlli interni attraverso gli addetti alla sicurezza.

Secondo quanto riferito da RomaToday, tra i primi istituti raggiunti figurano il plesso Cecconi dell’IC Artemisia Gentileschi, l’IC Cocconi, l’istituto comprensivo Via P. Stabilini e il Sinopoli-Ferrini di via Mascagni. Segnalazioni sono poi arrivate anche dalla scuola Kolbe a Casale del Finocchio, dall’IC Donatello di via Grotte Celoni, dall’IC Domenico Savio a Finocchio, dall’IC Elisa Scala di via Motta Camastra e dall’IC Contardo-Ferrini a Villa Chigi.

Il contenuto della nuova email minatoria

L’oggetto del messaggio è «Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo». Nel testo il mittente sostiene, senza alcuna conferma, che gli edifici scolastici siano stati minati e afferma di aver collocato un ordigno anche a Palazzo Chigi. Il messaggio rivendica inoltre una presunta esplosione in una scuola, ma non risultano esplosioni riconducibili a queste minacce.

Al centro dell’email compare l’ultimatum: «Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni». Seguono ulteriori minacce e il riferimento a un conto alla rovescia. La chiusura recita: «Con disprezzo, Mikhail Andropov». Le affermazioni contenute nella comunicazione restano rivendicazioni del mittente e non fatti verificati.

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La prima ondata dell’11 novembre

Mercoledì 11 novembre un messaggio analogo era stato inviato, secondo i dati attribuiti al ministero dell’Istruzione, a circa 6mila istituti in tutta Italia. Non tutte le scuole erano state evacuate. Nell’area di Roma e provincia, secondo alcune ricostruzioni, sarebbero stati interessati oltre 700 plessi, con segnalazioni anche a Tivoli, Genazzano, Capena, Monterotondo e Guidonia.

Le verifiche della giornata precedente non avevano portato al ritrovamento di ordigni e gli istituti avevano riaperto regolarmente. La mail dell’11 novembre conteneva il riferimento a un sedicente «Vilayat di Misoginistan», mentre il nuovo messaggio presenta una richiesta politica diretta al governo.

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I precedenti e le reazioni del governo

Un episodio simile era stato segnalato anche il 2 novembre, quando una comunicazione minatoria aveva raggiunto 271 scuole, otto delle quali a Roma.

Dopo gli allarmi dell’11 novembre, Giorgia Meloni aveva denunciato una strategia volta a diffondere paura e caos, ringraziando dirigenti scolastici e insegnanti per la gestione delle evacuazioni. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva invitato a evitare allarmismi, giudicando pressoché inesistente il rischio concreto, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva prospettato il possibile ripetersi di episodi analoghi.

Restano in corso gli accertamenti sull’origine delle email e sull’identità di chi le ha inviate. Le autorità continuano a trattare le segnalazioni con le necessarie verifiche di sicurezza.