Rassegna stampa di martedì 10 novembre: decreto Bollette, tragedia sul lavoro a Napoli e novità dalla Campania

Dalla politica nazionale alla cronaca della Campania, le principali notizie del giorno. In primo piano anche sanità e sicurezza.

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Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, con un'attenzione particolare a Napoli e alla Campania.

Politica ed economia

Decreto Bollette, il Governo punta a ridurre il costo dell'elettricità

Il Consiglio dei ministri ha approvato una misura che interviene sui costi del gas utilizzato per produrre energia elettrica. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin indica una riduzione media complessiva di circa 15 euro per megawattora a partire da gennaio. Le opposizioni contestano l'effettivo risparmio per le famiglie, appena 1,4 euro al mese.

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Unione europea, via libera alla flessibilità per l'Italia L'Ecofin ha approvato margini di flessibilità per una cifra vicina ai 29 miliardi di euro, legata agli interventi nei settori dell'energia e della difesa.

Esteri

Stati Uniti, nuova iniziativa politica contro il segretario alla Difesa Hegseth

Un deputato repubblicano ha presentato una richiesta di impeachment. La vicenda alimenta il confronto politico americano.

Russia ed Europa, torna al centro il dialogo diplomatico

Jared Kushner sostiene la necessità di un confronto diretto tra Mosca e i Paesi europei, mentre sono previsti incontri ad Abu Dhabi con rappresentanti della Nato e degli alleati, tra cui l'Italia.

Cronaca e attualità nazionale

Sicurezza informatica, attacchi hacker ai supermercati

Tre episodi vengono segnalati anche a Napoli. Procura e Polizia postale indagano su possibili collegamenti con attacchi registrati in altri Paesi europei.

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Napoli e Campania

Napoli, operaio morto a Materdei: il dolore della famiglia

Proseguono gli approfondimenti sulla morte di Alessandro Turiello, 43 anni, deceduto dopo il crollo di una struttura durante alcuni lavori. La tragedia riporta l'attenzione sulla sicurezza nei cantieri.

Sanità campana, piano per ridurre le barelle nei pronto soccorso

La Regione ha ripartito sette milioni di euro tra le Asl per acquistare posti letto nelle strutture private accreditate, con l'obiettivo di alleggerire la pressione sugli ospedali.

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Bagnoli e Pietrarsa, nuovi studentati universitari

Presentate due strutture con 418 posti per studenti fuori sede. Il progetto comprende spazi comuni e servizi dedicati agli universitari.

Campi Flegrei, proteste dei cittadini a Bagnoli

Durante l'inaugurazione dello studentato, un gruppo di manifestanti ha chiesto nuovi interventi normativi per il territorio interessato dal bradisismo.

Napoli, popolazione in calo

Secondo le prospettive demografiche discusse in occasione del centenario dell'Istat, il capoluogo campano rischia di scendere sotto i 900mila abitanti, con possibili ripercussioni sulle risorse destinate ai servizi.

Torre Annunziata, arrestato un 24enne durante Savoia-Potenza

Il giovane, destinatario di un Daspo emesso dal Questore di Frosinone, è stato individuato dagli agenti mentre cercava di seguire la partita oltre il muro perimetrale dello stadio Giraud. È stato arrestato per violazione del provvedimento.

Afragola, rissa per un parcheggio condominiale: quattro feriti

Una discussione tra due vicine di casa in via Guido Dorso è degenerata con il coinvolgimento dei familiari. Tra i feriti anche un minorenne. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, secondo la comunicazione dei Carabinieri.

Cercola, 63enne muore in una falegnameria

F.M. è deceduto in un'attività di via Cupa Travi. L'uomo non risultava regolarmente assunto. Sequestrati l'immobile e l'area antistante, mentre l'autopsia dovrà chiarire le cause della morte.

Sport

Champions League femminile, impegni europei per le italiane

Roma, Juventus e Inter sono chiamate a confronti importanti nella competizione continentale. Per le giallorosse è in programma la sfida contro il Servette.

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