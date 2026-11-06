Rassegna stampa di venerdì 6 novembre: le principali notizie dall'Italia e dal mondo, dalla Campania e dall'area vesuviana

Dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti all'Ucraina e al Medio Oriente. In Italia il governo impugna la legge sul fine vita del Veneto. Ampio spazio alla Campania, all'Area Vesuviana e allo Sport

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Dalle tensioni internazionali alle novità della politica italiana, passando per i fatti di cronaca e l’attualità. Focus sui comuni vesuviani, con gli ultimi risultati delle coppe europee, le notizie sul Napoli e gli appuntamenti della Formula 1.

Esteri

Stati Uniti, Trump contesta il risultato delle elezioni di metà mandato

Dopo il voto delle midterm, il presidente americano torna ad attaccare il sistema elettorale, denunciando presunte irregolarità. Cresce la tensione politica a Washington, mentre i democratici rafforzano la propria posizione.

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Russia-Ucraina, Trump annuncia possibili sviluppi nei negoziati

Il presidente statunitense parla di un possibile accordo tra Mosca e Kiev, che coinvolgerebbe anche l'Europa. Restano da chiarire tempi, condizioni e concrete possibilità di un'intesa.

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Medio Oriente, nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran

Dichiarazioni particolarmente dure di Donald Trump nei confronti di Teheran alimentano le preoccupazioni per una nuova escalation militare nella regione.

Politica italiana

Fine vita, il Governo impugna la legge del Veneto

La decisione del Consiglio dei ministri provoca divisioni nella maggioranza. Matteo Salvini non partecipa alla discussione e non vota, mentre Antonio Tajani sollecita una legge nazionale. La questione approderà davanti alla Corte costituzionale.

Migranti, Piantedosi interviene sulle procedure per i Cpr

Il ministro dell'Interno chiarisce che il parere medico relativo ai migranti irregolari non sarà vincolante per l'accesso ai Centri di permanenza per il rimpatrio.

G

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Economia e tecnologia

Borse americane in forte calo, pesano i timori sull'intelligenza artificiale

Wall Street attraversa una seduta particolarmente negativa, con il Nasdaq in flessione di oltre il 5%. Sotto pressione soprattutto i titoli tecnologici legati agli investimenti nell'intelligenza artificiale.

Cybersecurity, cresce l'attenzione sugli attacchi ai portafogli digitali

Dai servizi per le criptovalute agli smartphone, gli hacker prendono di mira strumenti utilizzati per conservare e trasferire denaro digitale.

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Europa, allarmi bomba su diversi voli: scattano le procedure di emergenza

Una serie di segnalazioni provoca disagi al traffico aereo europeo, con atterraggi di emergenza e controlli di sicurezza. Coinvolti anche gli aeroporti di Varsavia e Sofia.

Sanità, dal Giappone nuove prospettive per la cura del Parkinson

Un trattamento sperimentale basato sulle cellule staminali apre nuove possibilità terapeutiche. Gli esperti invitano tuttavia alla prudenza sulla valutazione dei risultati.

Napoli e Campania

Pozzuoli, studenti occupano l'Istituto Virgilio

Prosegue la mobilitazione studentesca nell'area flegrea. I ragazzi chiedono maggiori investimenti nella scuola e rivendicano spazi di partecipazione e confronto.

Napoli, circa duemila partecipanti agli Italian Urban Games

Al PalaVesuvio di Ponticelli prosegue fino a domenica 8 novembre la manifestazione dedicata agli sport urbani e tradizionali. Oggi spazio alle scuole superiori.

Area vesuviana

Torre Annunziata e Castellammare, appalto rifiuti da 131 milioni: lintervento di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana chiede garanzie per i 204 lavoratori, trasparenza nella procedura di gara e gestione pubblica del servizio di igiene ambientale. Il progetto prevede un affidamento di otto anni e l'impiego di 96 mezzi.

Boscoreale, 27enne ferito a colpi di pistola: arrestato un 25enne

Una lite nei pressi di un bar in via Parrella sarebbe sfociata nel ferimento di un giovane, raggiunto da un proiettile al fianco. Un 25enne si è presentato ai carabinieri consegnando due armi ed è stato arrestato anche con l'accusa di tentato omicidio.

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Torre del Greco, vandali devastano il playground di via Lamaria

A meno di tre settimane dall'inaugurazione, danneggiati il campo sportivo, due murales e alcune attrezzature. Il sindaco Luigi Mennella annuncia una denuncia e il rafforzamento della videosorveglianza.

Pompei, quasi 16 milioni di euro per la sicurezza e le scuole

Previsti due importanti interventi: la messa in sicurezza di via Ripuaria e la realizzazione di un nuovo polo scolastico a Fossavalle.

Ercolano, riaprono due antiche domus dopo decenni di chiusura

Tornano visitabili la Casa dell'Atrio a Mosaico e la Casa a Graticcio. Gli interventi di restauro restituiscono al pubblico due importanti testimonianze della città romana.

Gragnano, trovato morto l'82enne scomparso da dieci giorni

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Gerardo Del Sorbo, scomparso il 26 ottobre. Il corpo senza vita dell'anziano è stato ritrovato il 5 novembre.

Torre del Greco, buoni spesa da 280 euro: domande entro il 20 novembre

Pubblicato l'avviso comunale per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Le richieste dovranno essere presentate entro la scadenza prevista.

Boscoreale, domenica torna il Mercato della Terra

Appuntamento l'8 novembre, dalle 9 alle 13, in piazza Vargas con il Paniere Vesuviano, dedicato ai prodotti locali e alle eccellenze agroalimentari del territorio.

Sport

Napoli, squadra in ritiro fino a domenica dopo le tensioni interne

La società dispone il ritiro collettivo in vista della sfida con la Lazio. Convocati anche gli infortunati, nel tentativo di ricompattare lo spogliatoio dopo la sconfitta europea.

Europa League, Juventus vittoriosa in Olanda: AZ Alkmaar battuto 2-1

I bianconeri conquistano tre punti preziosi grazie anche a una rete dell'ex Teun Koopmeiners. Successo importante per la formazione di Luciano Spalletti nella quarta giornata della competizione.

Europa League, Milan sconfitto a San Siro: il Ferencváros vince 2-0 Serata amara per i rossoneri, battuti dagli ungheresi grazie alla doppietta di Lenny Joseph. Il Milan resta fermo a tre punti dopo quattro partite.

Conference League, Atalanta fermata dal Kairat: finisce 1-1

I bergamaschi non riescono a superare la formazione kazaka. Dopo il vantaggio ospite firmato da Gual, è Krstović a trovare il pareggio all'82'.

Formula 1, oggi le prove libere del Gran Premio del Brasile

Il Mondiale fa tappa a Interlagos dopo il trionfo iridato di Kimi Antonelli. Prima sessione alle 16.30, seconda alle 20. Sabato le qualifiche alle 19 e domenica la gara alle 18, orari italiani.