Rassegna stampa domenica 1° novembre: dall'Italia all'Area Vesuviana, i fatti e gli appuntamenti di oggi

Manovra 2027: la legge di Bilancio scatena la protesta di sindacati e opposizioni per i tagli agli organici della scuola e la stretta sulla rivalutazione delle pensioni. Nel fine settimana focus anche sulla commemorazione dei defunti nei comuni del Vesuviano e sulla partita Juventus-Napoli.

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La domenica di Ognissanti si apre con l'attenzione rivolta alla Manovra 2027 e alle polemiche per i tagli agli organici della scuola e la stretta sulla rivalutazione delle pensioni. In primo piano anche la commemorazione dei defunti e le iniziative nei comuni del Vesuviano. Nello sport, il Milan conquista il derby contro l'Inter per 3-1, mentre cresce l'attesa per Juventus-Napoli, in programma questa sera.

Italia, economia e attualità

Manovra 2027, bufera sui tagli a scuola e pensioni: sindacati e opposizioni all'attacco

La legge di Bilancio 2027 accende lo scontro politico e sindacale. Dopo la pubblicazione del testo della manovra, le opposizioni e le organizzazioni dei lavoratori contestano soprattutto i tagli agli organici della scuola e la stretta sulla rivalutazione delle pensioni. Polemiche anche sulle risorse destinate agli asili nido e alla sanità.

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Sciopero generale, resta aperto il confronto su salari e carovita

Dopo le manifestazioni di venerdì 30 ottobre, resta al centro del dibattito nazionale il tema del potere d'acquisto delle famiglie. Le proteste hanno coinvolto lavoratori e studenti, con cortei anche a Napoli, dove sono state avanzate richieste di maggiori investimenti nei servizi pubblici e di interventi contro il caro vita.

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Ognissanti e commemorazione dei defunti, due giornate dedicate al ricordo

Oggi, 1° novembre, si celebra la solennità di Tutti i Santi, mentre domani ricorre la commemorazione dei defunti. Nei comuni della provincia di Napoli è il fine settimana delle visite ai cimiteri, delle celebrazioni religiose e degli omaggi ai propri cari scomparsi.

Esteri

Stati Uniti, cresce l'attenzione sulle elezioni di metà mandato

Negli Stati Uniti si avvicina l'appuntamento elettorale del 3 novembre per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e di una parte del Senato. In Texas, secondo le prime notizie sull'affluenza anticipata, hanno già votato circa 7,5 milioni di elettori. Il voto sarà un passaggio importante per gli equilibri politici americani.

Area Vesuvina

Ercolano, rapina all'Expert del centro commerciale Le Pendici

Almeno tre uomini incappucciati e armati di pistola hanno fatto irruzione nei magazzini del punto vendita Expert, nel centro commerciale Le Pendici di via Sacerdote Benedetto Cozzolino. Dopo aver minacciato i dipendenti, i banditi sono fuggiti con smartphone Apple e tablet.

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Torre del Greco, oggi al via la campagna per gli screening oncologici gratuiti

Parte oggi, domenica 1° novembre, il progetto “Accesso+”, promosso dal Comune in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud. Il primo gazebo informativo sarà allestito all'ingresso principale del cimitero. L'iniziativa punta a favorire l'adesione agli screening gratuiti per i tumori della mammella, del colon-retto e del collo dell'utero.

EAV, Casillo avvia da Ercolano il tour delle stazioni da riqualificare

Il vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo ha annunciato l'avvio dell'iniziativa “Stazione per stazione”, un percorso negli scali della rete EAV. Oltre 70 milioni di euro, secondo quanto dichiarato, sono già stati stanziati per la riqualificazione. Prima tappa Ercolano, dove i lavori avviati nel 2023 non sono ancora conclusi.

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Torre Annunziata, arrestato 19enne con 84 grammi di marijuana

Un giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un controllo in via Tagliamonte. Gli agenti hanno trovato complessivamente 55 bustine di marijuana, un bilancino di precisione, 190 euro in contanti e un coltello di 23 centimetri. Il 19enne è stato anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Gragnano, l'ultimo saluto a Emanuele Cannavale: palloncini bianchi e azzurri

Dolore e commozione per i funerali del sedicenne Emanuele Cannavale, celebrati ieri mattina nella chiesa di Sant'Erasmo a Gragnano. All'esterno, il lancio di palloncini bianchi e azzurri per ricordare il ragazzo morto in un incidente stradale mentre si recava a scuola. Castellammare ha osservato il lutto cittadino.

Castellammare, il 6 e 7 novembre arriva Kronos Expo 2026

L'Hotel dei Congressi ospiterà la mostra-mercato dedicata alla numismatica, alla filatelia e al collezionismo. Due giornate per appassionati ed espositori, con monete, francobolli e oggetti di interesse storico e culturale.

Campania e cronaca

Avellino, auto con cinque minorenni precipita in una scarpata: due in codice rosso

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato a Montemiletto. Una Fiat Panda con cinque ragazzi tra i 15 e i 16 anni è finita in una scarpata dopo aver sfondato una ringhiera. Alla guida un minorenne senza patente. Tutti feriti, due ricoverati in codice rosso, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Napoli, 76enne investito da uno scooter: muore in ospedale

Un uomo di 76 anni è morto al Cardarelli dopo essere stato investito in via Pietro Castellino, al Rione Alto, da uno scooter condotto da un 51enne. Il mezzo è stato sequestrato e la patente del conducente ritirata. La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Napoli, blatte in una storica pizzeria: attività sospesa

I controlli dei carabinieri e dell'Asl Napoli 1 Centro hanno portato alla sospensione di una pizzeria in Salita Sant'Anna di Palazzo. Riscontrate gravi carenze igieniche e irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Contestate ammende per circa 5mila euro.

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Napoli, famiglie a rischio sgombero protestano al Museo di San Gennaro

Un gruppo di famiglie ha organizzato un sit-in per richiamare l'attenzione sulla propria situazione abitativa. Al centro della protesta un edificio del centro antico appartenente a un ordine religioso.

Sport

Serie A, Milan-Inter 3-1: rossoneri padroni del derby

Il Milan conquista la stracittadina con una vittoria per 3-1. L'Inter esce sconfitta dal confronto di San Siro, diretto dall'arbitro di Torre Annunziata Marco Guida.

Juventus-Napoli, questa sera alle 20.45 la grande sfida di Torino

Gli azzurri affrontano i bianconeri all'Allianz Stadium nella decima giornata di Serie A. Una partita importante per gli equilibri dell'alta classifica. Direzione affidata all'arbitro Sozza.

Serie A, Roma travolgente a Udine: finisce 5-2

Successo esterno della Roma, che supera l'Udinese per 5-2 nell'anticipo di sabato. Vittoria anche per il Bologna, che batte il Monza 2-1. Due risultati che movimentano la classifica in attesa delle gare domenicali.

Serie A, il programma di oggi

12.30 Como-Venezia, 15.00 Lazio-Cagliari, 15.00 Frosinone-Torino, 18.00 Lecce-Genoa, 20.25 Juventus-Napoli

Serie B, Juve Stabia oggi a Empoli per riprendere la corsa

La Juve Stabia torna in campo oggi alle ore 15 sul terreno dell'Empoli, nella decima giornata del campionato di Serie B. Le Vespe, allenate da Pietro De Giorgio, cercano il riscatto dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Verona nel turno infrasettimanale.

Serie C, derby campano Salernitana-Savoia: oggi alle 14.30

Il Savoia di Torre Annunziata affronta oggi la Salernitana allo stadio Arechi, nella dodicesima giornata del campionato di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 14.30. I biancoscudati, reduci da un avvio di stagione complicato, cercano punti preziosi per risalire la classifica. La Salernitana, invece, punta a sfruttare il fattore campo per migliorare la propria posizione.

Le altre campane: i risultati di ieri

Giugliano-Casertana 1-0, Sorrento-Ream Altamura 1-2, Cavese-Picerno 1-2, Bari-Scafatese 1-1

Serie D, Turris-Virtus Francavilla: oggi alle 14.30 al Liguori

La Turris ospita oggi la Virtus Francavilla allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, nella decima giornata del girone H di Serie D. Fischio d'inizio alle 14.30.

Formula 1, Hamilton in pole in Messico: oggi il Gran Premio alle 21

Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gran Premio del Messico, precedendo George Russell su Mercedes e il compagno di squadra Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha fermato il cronometro sull'1'16"514, appena nove millesimi meglio di Russell. Terzo Leclerc, davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli.

Partenza alle ore 21 italiane, con diretta su Sky Sport F1. Sono previsti 71 giri.