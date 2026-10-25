Rassegna stampa di domenica 25 ottobre: manifestazioni contro il carovita, scontri in alcune città. Cronaca e Sport

Le news che contano raccontate in pochi minuti

Le principali notizie della giornata selezionate dalla redazione di TorreSette.news: Area Vesuviana, cronaca Campania, politica nazionale e regionale, notizie internazionali e sport.

Area Vesuviana

Torre Annunziata, Madonna della Neve: conclusi i festeggiamenti con Monica Sarnelli e i fuochi

Si è chiuso sabato 24 ottobre il programma dei festeggiamenti dedicati alla Madonna della Neve, Patrona di Torre Annunziata. La serata conclusiva prevedeva il concerto gratuito di Monica Sarnelli, alle 21.30 in piazza Giovanni XXIII, e lo spettacolo pirotecnico delle 23 sull'arenile pubblico nei pressi della Villa comunale.

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Le celebrazioni avevano raggiunto il momento più significativo giovedì 22 ottobre, con la tradizionale processione dell'immagine sacra lungo le strade cittadine. Tra i protagonisti della processione anche il calciatore torrese Ciro Immobile, che ha partecipato al trasporto dell'immagine insieme ai pescatori.

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Torre del Greco, nuovo svincolo A3: polemica sui 600mila euro per la Pinetina

Il progetto del nuovo svincolo autostradale di Santa Maria la Bruna continua ad alimentare il dibattito politico a Torre del Greco. La lista civica Insieme per la città ha chiesto chiarimenti sull'acquisto dell'area denominata Pinetina, per una cifra indicata in circa 600mila euro. Il gruppo, favorevole alla realizzazione dell'infrastruttura, sollecita la pubblicazione degli accordi, della perizia estimativa e del quadro economico complessivo dell'intervento.

Pompei, aggressione con un cacciavite alla stazione: arrestato 55enne

A Pompei resta al centro della cronaca l'arresto di un uomo di 55 anni, accusato di tentato omicidio dopo un'aggressione avvenuta nella stazione ferroviaria. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe colpito un'altra persona alla testa con un cacciavite durante una lite. Il 55enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. La sua responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Castellammare di Stabia, oltre 186mila euro per gli interventi dopo il maltempo

A Castellammare di Stabia sono state approvate le perizie contabili relative agli interventi urgenti effettuati dopo il maltempo e gli smottamenti che hanno interessato il territorio. Le risorse ammontano a oltre 186mila euro e riguardano, tra l'altro, la rimozione dei detriti dalle strade e la pulizia del rivo Scurolillo. Sul piano amministrativo resta aperto anche il confronto tra le forze politiche cittadine e la Commissione straordinaria, con particolare attenzione al futuro delle Antiche Terme, alla cantieristica navale e all'emergenza abitativa.

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Cronaca Campania

Carburanti, riprendono i rifornimenti ma il ritorno alla normalità è graduale

Dopo la sospensione dei blocchi degli autotrasportatori, la Campania prova a recuperare la piena operatività nella distribuzione di carburanti e generi alimentari. I presidi sulle autostrade e nell'area portuale di Napoli sono stati rimossi, consentendo la ripresa della circolazione delle merci. Restano tuttavia conseguenze sulla rete distributiva e sugli approvvigionamenti.

Di prevede che per ricostituire completamente le scorte dei supermercati potrebbero essere necessari dai quattro ai sei giorni. La situazione dei singoli distributori di carburante può variare da zona a zona e non è possibile considerare conclusa l'emergenza in tutti i comuni.

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Napoli, corteo contro il carovita: tensioni davanti alla sede MSC

Sabato 24 ottobre alcune centinaia di persone hanno manifestato a Napoli contro l'aumento dei prezzi e le difficoltà economiche. Il corteo è partito da piazza Garibaldi e ha attraversato il centro cittadino. Secondo la TGR Campania, durante la manifestazione sono stati esplosi alcuni petardi davanti alla sede MSC. Le forze dell'ordine hanno identificato alcuni giovani. La mobilitazione si inserisce nella più ampia protesta nazionale contro il carovita e le condizioni economiche delle famiglie.

Castel Volturno, diecimila persone contro il CPR

Grande partecipazione alla manifestazione di sabato 24 ottobre contro la realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno. Secondo la Questura, al corteo hanno partecipato circa 10mila persone, mentre gli organizzatori hanno indicato una presenza superiore. Alla manifestazione hanno preso parte associazioni, sindacati, cittadini stranieri e rappresentanti delle istituzioni.

Presenti anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico e l'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia. Il progetto del CPR resta al centro dello scontro politico. Nel frattempo, è stata aggiudicata la gara per la realizzazione della struttura.

Nocera Inferiore, incendio in un palazzo: evacuati circa 60 appartamenti

Paura nella serata di sabato a Nocera Inferiore, dove un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio in piazza Trieste e Trento, nei pressi della stazione ferroviaria. Il fumo si è rapidamente diffuso nella tromba delle scale, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Alcuni residenti hanno trovato riparo sui balconi in attesa dei soccorsi.

Circa 60 appartamenti sono stati interessati dalle operazioni di evacuazione, secondo le informazioni diffuse nella serata del 24 ottobre. Alcune persone hanno accusato malori. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare e non risultano disponibili, al momento, aggiornamenti conclusivi sul bilancio dell'episodio.

Scampia, autista di autobus ferito con un taglierino

Un conducente di Air Campania è stato aggredito sabato mattina a Scampia, durante il servizio sulla linea che collega Napoli a Mondragone. Secondo la ricostruzione, una discussione relativa a una fermata sarebbe degenerata. L'autista è stato ferito a un braccio con un taglierino. La Polizia ha arrestato un uomo di 43 anni. L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza del personale del trasporto pubblico.

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Politica nazionale e regionale

Italia, manifestazioni contro il carovita: scontri in alcune città

La giornata di sabato 24 ottobre è stata caratterizzata da manifestazioni contro il costo della vita e le guerre in diverse città italiane. Secondo Reuters, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Torino, Roma e Bologna, mentre a Milano le proteste si sono svolte in un clima complessivamente più tranquillo.

Le autorità avevano predisposto un imponente dispositivo di sicurezza dopo le violenze registrate nel precedente fine settimana. Durante le manifestazioni di sabato non sono stati segnalati nuovi saccheggi di negozi della portata di quelli avvenuti nei giorni precedenti.

Decreto sicurezza, continua il confronto politico sulle nuove misure

Resta acceso il dibattito sul decreto approvato dal Governo il 20 ottobre, dopo gli episodi di violenza verificatisi durante le manifestazioni. Il provvedimento introduce nuove disposizioni per contrastare i comportamenti violenti nei cortei e rafforza alcuni strumenti di intervento delle forze dell'ordine. Il Governo sostiene che le misure siano necessarie per tutelare l'ordine pubblico.

Le critiche riguardano invece il rischio di limitare le libertà di manifestazione e la scelta di affrontare le tensioni sociali soprattutto attraverso l'inasprimento delle sanzioni.

Manovra 2027, conti pubblici e caro energia al centro delle scelte

Prosegue il confronto sulla prossima legge di Bilancio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito la necessità di mantenere una linea prudente nella gestione dei conti pubblici, chiedendo allo stesso tempo maggiori margini di flessibilità all'Unione europea per affrontare l'aumento dei costi energetici.

Tra le priorità indicate dal Governo figurano il sostegno al potere d'acquisto, gli interventi fiscali e gli incentivi per l'efficientamento energetico. Le singole misure dovranno essere valutate sulla base del testo definitivo della manovra e del successivo iter parlamentare.

Campi Flegrei, un miliardo in dieci anni per gli interventi

In Campania resta centrale il decreto dedicato ai Campi Flegrei, approvato il 13 ottobre. Il provvedimento prevede un fondo pluriennale da un miliardo di euro distribuito in dieci anni.

Il presidente della Regione Roberto Fico assume il ruolo di commissario straordinario per gli interventi previsti. Il piano comprende misure di adeguamento sismico degli edifici, con una compartecipazione statale ai costi per i proprietari che presenteranno domanda secondo le modalità previste.

Notizie internazionali

Ucraina, nuovi attacchi contro infrastrutture industriali russe

La guerra tra Russia e Ucraina continua anche sul fronte delle infrastrutture industriali. Sabato 24 ottobre le autorità russe hanno riferito di danni ad alcuni stabilimenti nella città di Togliatti, dopo un attacco con droni.

Lo Stato maggiore ucraino ha rivendicato un'operazione contro un impianto petrolchimico utilizzato per la produzione di gomma sintetica. Le informazioni sui bersagli colpiti e sull'entità dei danni provengono dalle autorità delle parti coinvolte nel conflitto e non risultano tutte verificabili in modo indipendente.

Cisgiordania, circa 1.200 palestinesi sfollati a Hebron

Si aggrava la situazione a Hebron, in Cisgiordania. Secondo le autorità locali palestinesi, circa 1.200 persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni durante un'operazione militare israeliana avviata dopo un attacco nel quale sono morti due soldati israeliani.

L'esercito israeliano afferma di essere impegnato nella ricerca di militanti e armi. Le autorità palestinesi denunciano invece le conseguenze dell'operazione sulla popolazione civile e il rischio di ulteriori sfollamenti.

Bulgaria, oggi le elezioni presidenziali

Domenica 25 ottobre si vota in Bulgaria per eleggere il presidente della Repubblica. La consultazione si svolge in un clima segnato dalle difficoltà economiche e dalle preoccupazioni per la sicurezza nel Mar Nero. Tra i principali candidati figurano la presidente in carica Iliana Iotova e l'ex premier ad interim Andrey Gyurov. Se nessun candidato otterrà la maggioranza necessaria, il ballottaggio si terrà il primo novembre.

Sport

Napoli-Roma 3-3, sei gol al Maradona: McTominay non basta

Spettacolo allo stadio Diego Armando Maradona, dove sabato 24 ottobre SSC Napoli e AS Roma hanno pareggiato 3-3 nell'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri passano in vantaggio al 28' con una spettacolare rovesciata di Anguissa e raddoppiano al 48' con McTominay. La Roma reagisce nella ripresa: Soulé accorcia al 69' e Balerdi pareggia al 74'. All'83' McTominay firma la doppietta personale e riporta avanti il Napoli, ma all'89' Balerdi realizza di testa il definitivo 3-3. Nel finale viene espulso per proteste l'allenatore azzurro Massimiliano Allegri.

Serie A, oggi Inter-Fiorentina e Lecce-Juventus

Prosegue oggi l'ottava giornata del campionato di Serie A. Alle 12.30 è in programma Inter-Fiorentina, mentre alle 18 si disputerà Lecce-Juventus. Alle 15 sono previste Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia. Alle 20.45 chiuderà la giornata Udinese-Milan.

Serie B, Juve Stabia: colpo esterno a Cremona, decide Bellich

Importante vittoria della SS Juve Stabia, che supera la Cremonese per 1-0 allo stadio Giovanni Zini. A decidere l'incontro è il capitano Marco Bellich, autore del gol al 24' del primo tempo su assist di Maistro.

Serie B, Benevento travolgente ad Arezzo. Avellino sconfitto

Vittoria netta del Benevento Calcio, che supera l'Arezzo per 3-0. Sconfitta casalinga, invece, per l'US Avellino 1912, battuto 1-0 dal Padova.

Serie C, Savoia-Cosenza 1-1: Nepi risponde a Pascalau

Finisce in parità la sfida dello stadio Alfredo Giraud tra Savoia 1908 e Cosenza Calcio. I calabresi passano in vantaggio al 66' con Pascalau, ma appena due minuti dopo arriva il pareggio dei bianchi. Per il Savoia di Francesco Formisano arriva un punto al termine di una partita combattuta.

Serie C, il Sorrento pareggia con l'Inter Under 23

Il Sorrento Calcio 1945 conquista un punto sul campo dell'Inter Under 23. La partita termina 1-1, con i costieri in vantaggio al 71' grazie a Starita. I nerazzurri trovano il pareggio all'84' con Zuberek.

Serie D, Turris ad Aversa per difendere il primato: corallini senza Salzano

La formazione di Torre del Greco, prima a pari punti con Martina e Virtus Francavilla, cerca un'altra vittoria in trasferta. La Turris torna in campo oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 15, allo stadio Augusto Bisceglia, per affrontare il Real Aversa nella nona giornata del campionato di Serie D, girone H.

Formula 1, oggi il GP degli Stati Uniti: Antonelli parte dalla pole position

Domenica 25 ottobre appuntamento con la Formula 1 sul circuito di Austin, in Texas. Kimi Antonelli partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen e Isack Hadjar. Ferrari in seconda e terza fila, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto. La partenza è prevista alle 21, ora italiana, con diretta su Sky Sport F1.