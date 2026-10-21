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Blocchi stradali al Sud, Poste Italiane sospende il servizio pacchi in cinque regioni
La protesta degli autotrasportatori mette in difficoltà la distribuzione postale. Ritardi nelle consegne in tutta Italia
Gli effetti della protesta, degli autotrasportatori, pacifica ma devastante, sta avendo ripercussioni tangibili anche sulle spedizione.
Questa situazione coinvolge anche Poste Italiane. Infatti, i cittadini stanno riscontrando difficoltà a spedire e ricevere pacchi, perché il blocco degli autotrasportatori sta paralizzando l’intera regione.
Poste Italiane è al corrente della situazione. Infatti, in un comunicato pubblicato sul loro sito istituzionale, si legge che “a causa del perdurare dei blocchi stradali che impediscono il normale flusso da e per le regioni del Sud Italia, non è possibile garantire la regolare consegna su tutto il territorio italiano di corrispondenza e pacchi (nazionali e internazionali) che, pertanto, subiranno significativi ritardi non imputabili a Poste Italiane”.
Inoltre, sempre Poste Italiane “si vede costretta a sospendere temporaneamente il ritiro, l’accettazione e la consegna dei pacchi e degli invii di corriere espresso non universali da e per le regioni Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia”.
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