Rassegna stampa di martedì 20 ottobre: sicurezza, cronaca in Campania, Napoli in Champions

La giornata di martedì 20 ottobre 2026 si apre con il tema della sicurezza al centro dell'agenda politica nazionale. Il Governo prepara nuove misure contro la violenza urbana, mentre in Campania restano sotto i riflettori i trasporti, la sicurezza e le questioni amministrative locali.

Politica e attualità nazionale

Sicurezza, il Governo prepara nuove misure contro la violenza urbana

Il Governo guidato da Giorgia Meloni accelera sul fronte della sicurezza dopo i recenti episodi di violenza. Tra le misure annunciate figurano l'invio di 500 militari aggiuntivi a Milano, con funzioni rafforzate di sicurezza, e nuovi strumenti di contrasto alla violenza urbana. Il Consiglio dei ministri è chiamato oggi a esaminare un nuovo decreto, con interventi anche sul fronte dei minori e dei danneggiamenti aggravati.

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Lavoro, la Cgil annuncia uno sciopero generale per il 20 novembre

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha annunciato uno sciopero generale per il prossimo 20 novembre. Al centro della mobilitazione le politiche economiche del Governo, la precarietà del lavoro e le scelte sulla spesa pubblica, con particolare riferimento alle risorse destinate agli armamenti.

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Esteri

Tensione in Medio Oriente: visita americana in Israele

Resta alta la tensione in Medio Oriente. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, mentre dallo Yemen arrivano notizie di nuove vittime in seguito a un bombardamento attribuito agli Houthi. Proseguono le iniziative diplomatiche regionali legate al conflitto con l'Iran.

Francia, coprifuoco parziale a Parigi e in altre città dopo le violente proteste

La Francia affronta una nuova ondata di tensioni sociali. Dopo un fine settimana segnato da violenti scontri, saccheggi e devastazioni durante le manifestazioni contro il carovita, le autorità hanno disposto coprifuochi parziali e localizzati a Parigi e in diverse altre città, tra cui Lione, Lille e Nizza. Nella capitale, il provvedimento ha interessato Place de la République e il quartiere Les Halles, con restrizioni alla circolazione dalle 23 di lunedì 19 ottobre alle 6 di martedì 20. In altre città sono state introdotte limitazioni notturne, alcune riservate ai minorenni.

Napoli

Napoli, incendio al teatro Sannazaro: per i Vigili del Fuoco il rogo sarebbe colposo

Emergono nuovi elementi dalle indagini sull'incendio che ha colpito lo storico teatro Sannazaro di Napoli. Secondo la relazione dei Vigili del Fuoco, il rogo avrebbe avuto origine colposa, mentre sarebbe stata esclusa l'ipotesi dolosa. Proseguono gli accertamenti sui lavori eseguiti all'interno della struttura.

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Camorra, blitz nelle carceri: provvedimenti contro nove indagati

Operazione all'alba contro presunti affiliati alla camorra campana. Le indagini riguardano un sistema di telefoni cellulari, droga ed estorsioni all'interno degli istituti penitenziari, che avrebbe favorito le attività dei clan. I provvedimenti interessano nove persone.

Bagnoli, Napoli guarda anche all'America's Cup del 2029

Il rilancio di Bagnoli passa anche attraverso la grande vela. Dopo gli interventi per ospitare l'America's Cup, emerge la prospettiva di una candidatura di Napoli anche per l'edizione del 2029. Un progetto che punta a consolidare la trasformazione dell'ex area industriale e il suo ruolo nello sviluppo turistico e sportivo della città.

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Comuni vesuviani

Torre del Greco, si allarga la coalizione delle forze civiche

Quattro nuove liste aderiscono all'Unione delle Forze Civiche: Forza Torre, Torre Futura, Idea Nuova e Casa Futura. Il progetto politico si propone come alternativa all'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella. A novembre è previsto un primo convegno pubblico dedicato alla trasparenza e alla legalità nella pubblica amministrazione.

Torre Annunziata, cresce l'attesa per la festa della Madonna della Neve

La città si prepara alle celebrazioni della Madonna della Neve, in programma giovedì 22 ottobre. Le iniziative religiose e culturali accompagnano uno degli appuntamenti più importanti e partecipati della tradizione oplontina. Intanto ieri si è svolta, presso la Basilica di piazza Pace, la rievocazione storica della nascita di Torre Annunziata e il concerto della cantante Francesca Maresca.

Boscoreale, stretta sui rifiuti: controlli della Polizia Municipale

Giro di vite sul conferimento irregolare dei rifiuti a Boscoreale. L'azienda Ambiente Reale, in accordo con il Comune, annuncia un'intensificazione delle attività di controllo sull'intero territorio cittadino per garantire il rispetto delle regole della raccolta differenziata e contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Sport

Champions League, Napoli a caccia dei primi punti: calcio d'inizio alle 21

Il Napoli affronta il Bodø/Glimt alle ore 21, nella terza giornata della fase campionato della Champions League. Gli azzurri sono ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Arsenal e Villarreal. Per la squadra di Allegri diventa fondamentale conquistare un risultato positivo per rilanciare le possibilità di qualificazione.

Champions League, in campo anche la Roma

Serata europea anche per la Roma, impegnata alle ore 21.00 allo stadio Olimpico contro lo Slovan Bratislava. Tra le altre sfide di cartello della giornata figura PSG-Barcellona, confronto di grande richiamo internazionale.