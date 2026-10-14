Rassegna stampa di mercoledì 14 ottobre: cronaca nel Vesuviano, politica e Champions League

A cura della Redazione

Mercoledì 14 ottobre 2026 – Nuovo appuntamento con la rassegna stampa di TorreSette.news, dedicata alle principali notizie del territorio, della Campania, dell'Italia e dell'estero, con uno sguardo agli avvenimenti sportivi.

Area Vesuviana

Castellammare di Stabia, donna incinta morta in ospedale: dieci sanitari indagati

Dieci sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata in vista degli esami autoptici disposti per l'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne di Piano di Sorrento morta dopo avere dato alla luce, al settimo mese di gravidanza, un bimbo anche lui deceduto, all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli).

Le iscrizioni riguardano otto sanitari dell'ospedale San Leonardo e due dell'ospedale del Mare di Napoli dove, secondo quanto si è appreso, la donna venne trasferita dopo essere passata prima nell'ospedale di Vico Equense e poi al San Leonardo TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Torre Annunziata, il porto potrebbe diventare un polo di sport e inclusione

Il Circolo Nautico Arcobaleno ha presentato, nell'ambito del programma PRIUS, il progetto “Porto Aperto”, che punta a trasformare la Stazione Marittima in un centro di aggregazione sociale, sportiva e turistica. Previste scuole di vela gratuite, attività per i giovani, laboratori professionali e percorsi turistici verso gli Scavi di Oplonti.

Poggiomarino, operaio cade da una scala al cimitero: è grave

Restano gravi le condizioni del 58enne di Scafati rimasto ferito durante un intervento di tumulazione nel cimitero comunale. L'uomo, dipendente di un'impresa di onoranze funebri, sarebbe precipitato da circa tre metri, riportando gravi traumi. Ricoverato all'Ospedale del Mare, è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Santa Maria la Carità, crollo del balcone: tre feriti dimessi

Migliorano le condizioni delle quattro persone coinvolte nel cedimento di un balcone di un'abitazione in ristrutturazione. Tre feriti sono stati dimessi, mentre uno resta ricoverato. Proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del crollo.

Pompei, giovane aggredito e ferito con un coltello: un arresto

Un ragazzo è stato arrestato per una violenta aggressione avvenuta nei pressi del Mercato dei Fiori. La vittima era stata colpita ripetutamente, anche con un coltello, riportando gravi ferite e la frattura di una spalla.

Napoli e Campania

Napoli, occupazioni nei licei: prosegue la mobilitazione studentesca

La protesta degli studenti interessa diversi istituti superiori del capoluogo, tra cui i licei Umberto, Mercalli, Genovesi, Sannazaro e Tito Lucrezio Caro. Le occupazioni hanno comportato l'interruzione delle normali attività didattiche nelle scuole coinvolte.

Amalfi, installate 63 nuove telecamere

Si rafforza il sistema di videosorveglianza cittadino con l'installazione di 63 nuove telecamere. L'intervento punta a migliorare il controllo del territorio e la sicurezza urbana.

Attualità

Papa Leone XIV operato per un tumore al polmone: intervento riuscito

Papa Leone XIV è stato operato nel pomeriggio di martedì 13 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore al polmonecon l'aspottazione del lobo inferiore destro. L'intervento chirurgico si è concluso positivamente e senza complicazioni, come comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Politica ed economia

Manovra economica, il Governo accelera sui conti pubblici

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Documento programmatico di bilancio, mentre Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni della maggioranza sullo scostamento di bilancio.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la scelta, definendola un passaggio consapevole rispetto alla tradizionale linea di prudenza sui conti pubblici.

Governo, via libera anche al nuovo Codice della strada e al ddl autonomie

Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri figurano anche il nuovo Codice della strada e il disegno di legge sulle autonomie. Due temi destinati ad alimentare il confronto politico, soprattutto per le possibili ricadute sulle amministrazioni territoriali.

Economia mondiale, proseguono gli incontri del Fondo monetario internazionale

A Bangkok continuano i lavori annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale. Al centro del confronto le prospettive dell'economia globale, i conti pubblici e le sfide della crescita. Oggi è prevista la presentazione del Fiscal Monitor.

Sport

Champions League, Napoli sconfitto 3-1 dal Villarreal

Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per il Napoli di Massimiliano Allegri, battuto 3-1 in Spagna dal Villarreal. Dopo il ko all'esordio contro l'Arsenal, gli azzurri restano a zero punti nella classifica unica. La prossima sfida europea diventa particolarmente importante per rilanciare le ambizioni di qualificazione.

Inter, clamoroso ko a San Siro: il Bruges vince 4-3

Serata amara anche per l'Inter di Cristian Chivu, sconfitta 4-3 dal Club Brugge. Non bastano ai nerazzurri la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Bonny. Protagonista della formazione belga Tresoldi, autore di tre reti. Anche l'Inter resta ferma a zero punti dopo due giornate.

Champions League: Como e Roma stasera in campo

Stasera, mercoledì 14 ottobre 2026, sono due le squadre italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League. Il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord, alle 18.45, mentre la Roma affronterà in casa il Real Madrid alle 21.00 allo Stadio Olimpico.