Rassegna stampa di martedì 6 ottobre: attacco con 650 droni su Mosca, da oggi accise più alte per il gasolio

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di martedì 6 ottobre 2026, aggiornata alle prime ore della mattinata, con le principali notizie dall’Italia e dal mondo, dalla Campania e dall’area vesuviana.

POLITICA ITALIANA

Legge elettorale, scontro alla Camera sulla fiducia

Il governo accelera sulla nuova legge elettorale e pone la fiducia sugli articoli centrali del provvedimento. Le opposizioni protestano parlando di uno «schiaffo al Parlamento», mentre Riccardo Magi si è rivolto al Quirinale.

Elezioni politiche già a maggio? L'ipotesi election day

Si fa strada l'ipotesi di accorpare le elezioni politiche alle amministrative della primavera 2027. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan ha parlato della possibile esigenza di votare a maggio, precisando poi che restano ferme le prerogative del presidente della Repubblica. Nella prossima primavera saranno chiamati alle urne circa duemila Comuni, tra cui Roma, Milano e Napoli. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Campo largo, restano i nodi su primarie e programma

Nel centrosinistra continua il confronto su modalità e tempi per scegliere leadership e programma. Restano le divergenze tra Pd, Movimento 5 Stelle e forze centriste in vista della possibile accelerazione elettorale.

Ranucci sospeso dieci giorni dalla Rai

La Rai ha disposto dieci giorni di sospensione per Sigfrido Ranucci sulla base di quattro contestazioni disciplinari. Il legale del giornalista annuncia ricorso. Il caso potrebbe avere conseguenze anche sulla partenza della nuova stagione di Report.

ESTERI

Ucraina-Russia, maxi attacco con 650 droni contro Mosca

Nella notte la capitale russa e la sua regione sono state investite da uno degli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. Secondo le autorità russe sono stati impiegati 650 droni, 105 dei quali intercettati mentre si avvicinavano a Mosca. Un ventenne è morto nella periferia della capitale e sono segnalati danni ad abitazioni. Mosca aveva annunciato nei giorni scorsi un'intensificazione degli attacchi contro le infrastrutture ucraine.

Medio Oriente, nuova escalation: gli Houthi rivendicano attacchi contro Riad

Gli Houthi hanno dichiarato di avere colpito l'aeroporto di Riad e una raffineria Aramco, oltre a obiettivi militari nel sud dell'Arabia Saudita. Turchia e Pakistan hanno annunciato l'invio di forze a sostegno del Regno saudita. Cresce quindi nuovamente la tensione nella regione.

Flydubai, il copilota confessa: «Volevo vendicare Gaza»

Sviluppi nell'inchiesta sull'attacco a bordo del volo Flydubai: secondo quanto riferito dagli inquirenti degli Emirati, il copilota avrebbe dichiarato di avere agito per vendicare Gaza e con l'intenzione di morire. Abu Dhabi parla di atto terroristico.

Spagna verso elezioni anticipate

La crisi politica spagnola conquista oggi le prime pagine italiane. Pedro Sánchez avrebbe deciso di andare verso elezioni anticipate il 29 novembre, dopo le forti proteste sul tema della casa.

Francia, proteste degli studenti e centinaia di licei coinvolti

Resta alta la tensione in Francia, dove proseguono blocchi e disordini studenteschi. Secondo ANSA, le proteste interessano oltre 700 licei e sono già numerosi i fermi.

CRONACA

Caso Yara, no a nuove analisi sui reperti

La Corte di Bergamo ha respinto la richiesta avanzata dai legali di Massimo Bossetti per effettuare nuove analisi sui reperti dell'indagine per l'omicidio di Yara Gambirasio. I legali della famiglia della ragazza hanno dichiarato di voler evitare che il caso si trasformi in un «Garlasco 2».

Garlasco, spunta una valutazione su Alberto Stasi del 2007

Nuovo elemento nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi: i pm di Pavia avrebbero acquisito un documento del 2007 contenente una valutazione su Alberto Stasi, mai depositata agli atti. La criminologa alla quale viene attribuito il documento ne contesta la paternità.

Deepfake, bastano pochi secondi di voce

Torna al centro dell'attenzione il pericolo delle manipolazioni attraverso l'intelligenza artificiale. Secondo gli esperti bastano tre secondi di voce autentica e poche decine di euro per produrre un falso audio credibile. Giorgia Meloni ha registrato la propria voce presso l'ufficio marchi dell'Unione europea.

ECONOMIA

Gasolio, da oggi accise più alte

Per la prima volta da marzo viene meno il beneficio fiscale sul diesel: non è stato pubblicato un nuovo decreto sulle accise mobili. Alla pompa potrebbero quindi registrarsi nuovi aumenti.

Famiglie, il potere d'acquisto torna a diminuire

Nel secondo trimestre il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Il potere d'acquisto è quindi diminuito dello 0,9%. La pressione fiscale è salita al 43,5%.

Manovra, il governo cerca le coperture

Dopo l'approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica, il governo entra nella fase decisiva della preparazione della manovra. Giorgetti invita alla prudenza sui conti pubblici.

ATTUALITÀ

Nobel 2026, oggi tocca alla Fisica

È entrata nel vivo la settimana dei Nobel. Ieri il premio per la Medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per i lavori che hanno gettato le basi dell'optogenetica. Oggi viene assegnato il Nobel per la Fisica, domani quello per la Chimica.

CAMPANIA E AREA VESUVIANA

Napoli, 21enne accoltellato dalla sorella quindicenne

Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni. Il giovane è stato trasferito a Villa Betania in prognosi riservata; la minorenne è stata denunciata per lesioni gravissime.

Pianura, scuole chiuse anche oggi dopo l'incendio

Restano chiuse anche oggi le scuole nella zona interessata dall'incendio dell'isola ecologica di Pianura. Sospese anche le attività sportive all'aperto mentre proseguono i controlli ambientali. Non viene esclusa l'origine dolosa del rogo.

Caivano, indagini sulla morte dell'operaio

Tre persone risultano indagate nell'inchiesta sulla morte dell'operaio che sarebbe stato lasciato in strada dopo l'incidente sul lavoro. La Procura procede per omicidio colposo. Ieri il Consiglio regionale della Campania ha osservato un minuto di silenzio.

Torre Annunziata, rissa tra gruppi criminali al Maximall: nove misure cautelari

È una delle notizie più importanti per TorreSette. L'indagine riguarda la violenta rissa avvenuta nel maggio 2025 nei pressi del Maximall Pompeii, tra soggetti ritenuti vicini ai Gionta e al cosiddetto IV Sistema del Penniniello. Contestati, a vario titolo e con l'aggravante mafiosa, rissa, rapina, violenza privata, intimidazione e reati in materia di armi.

Torre Annunziata, ricercato Valentino Gionta

Proseguono le ricerche di Valentino Gionta, destinatario di una misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta. L'indagine comprende anche minacce a un bar e colpi di pistola contro un'abitazione.

Torre del Greco, controlli sulla movida: 15 multe

Oltre 80 persone identificate, una cinquantina di veicoli controllati, 15 sanzioni e due motorini elettrici sequestrati perché non conformi alle normative. È il bilancio dell'operazione interforze svolta nelle zone maggiormente frequentate durante il fine settimana.

Torre del Greco, sequestrato un quintale di prodotti ittici

Quattro ristoranti sono stati sanzionati dalla Guardia Costiera: 8mila euro di multe e circa 100 chili di prodotti ittici sequestrati per problemi legati alla tracciabilità.

SPORT

Italia-Turchia 3-1, gli Azzurri risalgono al secondo posto

L'Italia di Roberto Mancini batte la Turchia 3-1 al Dall'Ara di Bologna e conquista la prima vittoria casalinga della nuova gestione. A segno Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Gli Azzurri salgono al secondo posto del girone di Nations League, aiutati anche dal 4-1 della Francia sul Belgio.

Il ct si dice soddisfatto della crescita del gruppo e promuove i giovani. Parole importanti soprattutto per Pio Esposito, arrivato a sette gol in 13 presenze in Nazionale.

Under 21 spettacolare: Italia-Polonia 6-2

Gli Azzurrini travolgono la Polonia a Pescara e conquistano la qualificazione diretta agli Europei Under 21 del 2027. Tra le immagini della serata il clamoroso gol di Ndour da circa 70 metri.

Napoli, emergenza infortuni: si ferma anche Olivera

Mathias Olivera ha riportato una lesione muscolare con l'Uruguay. Il Napoli conta ora dieci calciatori indisponibili. Per il terzino si prospetta circa un mese di stop; Spinazzola potrebbe invece recuperare per la partita di sabato contro il Frosinone.