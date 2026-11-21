La famiglia ha lanciato l’allarme dopo i ripetuti tentativi di contattarlo. Il ritrovamento è avvenuto all’alba a Montiano

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Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è stato trovato morto nella sua casa di campagna a Montiano, in Toscana. Aveva 78 anni. Secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava da solo nell’abitazione.

Il corpo è stato rinvenuto all’alba di sabato 21 novembre, dopo ore di preoccupazione per il mancato contatto con l’ex dirigente. Non ricevendo più sue notizie dalla sera precedente e non riuscendo a raggiungerlo telefonicamente, i familiari hanno dato l’allarme alla polizia.

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L’allarme dei familiari e il ritrovamento

La notizia della morte arriva in un momento particolarmente delicato per De Gennaro. Dopo la perquisizione della sua abitazione l’ex capo della Polizia aveva ridotto drasticamente i contatti con l’esterno.

L’inchiesta sul depistaggio della strage di via D’Amelio

Il nome di De Gennaro era tornato al centro dell’attenzione pubblica dopo la diffusione di atti dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio delle indagini relative alla strage di via D’Amelio, l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. L’ex capo della Polizia risultava indagato nel procedimento.

Il ricorso della Procura e l’udienza del 1° dicembre

Nell’ambito del procedimento, la Procura di Caltanissetta aveva chiesto per De Gennaro la misura degli arresti domiciliari. La richiesta era stata respinta dalla giudice per le indagini preliminari Giulia Zappalà, ma i magistrati avevano impugnato il provvedimento.

Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto pronunciarsi sul ricorso il prossimo 1° dicembre. La morte dell’ex dirigente interviene dunque prima della decisione attesa sulla misura cautelare.

Una vicenda che riapre interrogativi sul passato

Gli sviluppi dell’inchiesta avevano riportato al centro del dibattito pubblico le indagini successive all’uccisione di Borsellino, comprese le questioni ancora controverse sul lavoro investigativo e sulla scomparsa dell’agenda rossa del magistrato.