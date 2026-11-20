Governo diviso su pensioni e sanità, mobilitazione a Napoli e nuovi disagi per i pendolari. Le principali notizie dall'area vesuviana.

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La giornata di venerdì 20 novembre 2026 si apre con le tensioni nella maggioranza di Governo sulle modifiche alla legge di Bilancio. Al centro del confronto restano pensioni, sanità e coperture finanziarie, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni cerca una sintesi tra le richieste degli alleati.

Sul fronte internazionale proseguono i tentativi diplomatici per la guerra in Ucraina, mentre resta difficile la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

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In Campania, l'attenzione è rivolta soprattutto allo sciopero generale della Cgil, con una manifestazione a Napoli e possibili disagi nei servizi pubblici. Nell'area vesuviana emergono nuove vicende di cronaca, mentre nello sport si avvicina la fase decisiva delle ATP Finals di Torino.

Politica italiana

Manovra, vertice di maggioranza senza intesa definitiva

Giorgia Meloni riunisce gli alleati per cercare un accordo sulla legge di Bilancio 2027. La presidente del Consiglio è rientrata da Berlino per partecipare a un nuovo confronto con i leader della coalizione, ma restano divergenze sulle modifiche da introdurre. La Lega insiste sulla rivalutazione delle pensioni, mentre altre componenti della maggioranza chiedono maggiori risorse per sanità e famiglie.

Il problema principale riguarda le coperture finanziarie. Il Governo intende intervenire su alcuni capitoli della manovra senza alterarne l'impianto complessivo. Matteo Salvini ha confermato che il confronto prosegue, ribadendo l'obiettivo di arrivare a interventi sugli assegni pensionistici.

Economia

Sanità e pensioni, continua la ricerca delle risorse

Servono nuove coperture per finanziare le modifiche alla manovra. Tra le ipotesi discusse figura lo stanziamento di ulteriori risorse per il Servizio sanitario nazionale, fino a 500 milioni di euro. Il confronto riguarda anche la rivalutazione delle pensioni e le agevolazioni destinate alle famiglie.

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L'esame parlamentare dovrà chiarire quali proposte potranno essere accolte, tenendo conto degli impegni assunti dall'Italia sul contenimento del deficit pubblico.

Esteri

Ucraina, la diplomazia cerca nuove prospettive di pace

Restano aperti i contatti diplomatici tra Stati Uniti, Ucraina e Paesi europei. I colloqui riguardano soprattutto le garanzie di sicurezza per Kiev e le condizioni necessarie per arrivare a una soluzione negoziata del conflitto.

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Le trattative si svolgono mentre proseguono le operazioni militari e gli attacchi sul territorio ucraino.

Medio Oriente, resta grave la crisi umanitaria a Gaza

Le difficoltà nella distribuzione degli aiuti e le condizioni della popolazione civile continuano a preoccupare le organizzazioni internazionali. Il confronto politico riguarda anche la sicurezza della Striscia e le prospettive della ricostruzione.

Campania

Sciopero generale della Cgil, manifestazione a Napoli

Venerdì di mobilitazione a Napoli per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. La protesta coinvolge diversi settori, tra cui scuola, sanità e pubblica amministrazione. È prevista una manifestazione nel centro cittadino, con possibili ripercussioni sulla circolazione stradale e sull'accesso ad alcuni servizi.

Il trasporto pubblico locale gestito da ANM non aderisce allo sciopero, mentre sono possibili disagi per alcuni servizi EAV. Dalle ore 21 è inoltre prevista un'altra agitazione che potrà interessare i collegamenti ferroviari regionali e la Linea 2 della metropolitana di Napoli.

Trasporti

Sabato 21 novembre sciopero dei treni EAV

Nuova giornata di possibili disagi per i pendolari della Circumvesuviana. Sabato 21 novembre è previsto uno sciopero nazionale di 23 ore che interesserà i servizi ferroviari EAV, compresi Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e linea Piscinola-Aversa.

Le fasce di garanzia annunciate sono comprese tra le 5.30 e le 8.30 e tra le 16.30 e le 19.30, secondo le modalità previste per le singole linee. Per i pendolari di Torre Annunziata, Pompei, Torre del Greco e Castellammare di Stabia sarà importante verificare le corse effettivamente garantite.

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Cronaca Campania

Pomigliano d'Arco, colpi d'arma da fuoco nella notte. Sconosciuti a bordo di uno scooter hanno esploso alcuni colpi nei pressi di una palazzina in via Jan Palak. Non si registrano feriti né danni. Indagano i Carabinieri di Castello di Cisterna e Pomigliano.

Angri, arrestato il figlio della donna uccisa

Proseguono gli accertamenti sull'omicidio di Assunta Abbruzzese. Il figlio ventottenne della vittima è stato rintracciato in una struttura ricettiva e sottoposto a fermo.

Area vesuviana

Torre del Greco, anziano trovato morto nella propria abitazione

.Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto dopo la segnalazione dell'amministratore dell'immobile. Secondo le prime informazioni, l'anziano non veniva visto da circa due settimane.

Castellammare di Stabia, operaio di 47 anni trovato morto in un cantiere nautico

La vittima è Guglielmo Esposito, residente a Ponte Persica. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella di un malore prima della caduta.

Torre Annunziata, Giovanni Forgione torna comandante della Polizia Municipale

La Commissione straordinaria ha ufficializzato la nomina con un decreto del 19 novembre. Forgione aveva già guidato il Corpo durante la precedente gestione commissariale, prima del mancato rinnovo dell'incarico nell'ottobre 2025.

Torre Annunziata, lunedì 23 novembre la città ricorda Lello Pastore

A trent'anni dall'uccisione, il Presidio Libera promuove una giornata di iniziative contro la camorra. In programma una marcia degli studenti, la riapertura simbolica del negozio di via Carminiello, testimonianze e un concerto degli A67.

Sport

Cobolli torna in campo alle ATP Finals

Tennis, Flavio Cobolli affronta Carlos Alcaraz nell'ultima partita del girone delle ATP Finals di Torino. Il tennista italiano, già escluso dalla corsa alle semifinali dopo le sconfitte precedenti, cerca una vittoria di prestigio contro lo spagnolo.

In serata è prevista la sfida tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, inserita nel programma televisivo di Italia 1.