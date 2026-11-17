A Napoli, venerdì 20 novembre 2026, sono previste due mobilitazioni: lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil e la protesta dei Cobas. Il corteo raggiungerà piazza Matteotti; possibili chiusure al traffico e deviazioni degli autobus lungo corso Umberto I, piazza Bovio e via Medina.

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Dopo lo sciopero dello scorso 30 ottobre, i lavoratori tornano a mobilitarsi con una nuova giornata di proteste che rischia di provocare disagi in numerosi settori.

Per venerdì 20 novembre 2026 sono infatti previste due distinte mobilitazioni, destinate a sovrapporsi e a coinvolgere diversi servizi essenziali.

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La prima riguarda lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla Cgil, con manifestazioni annunciate in cento piazze italiane per protestare contro la manovra economica del governo Meloni. Alla giornata di mobilitazione si affianca anche la protesta dei Cobas, con possibili ripercussioni su scuola, sanità, pubblica amministrazione, aziende private e trasporto pubblico locale, oltre che sulle attività portuali e sul servizio taxi.

A complicare ulteriormente il quadro sarà lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi CUB Trasporti, CAT e SGB. L'astensione dal lavoro, della durata di 23 ore, prenderà il via nella serata di venerdì 20 novembre e proseguirà fino a sabato 21, con possibili cancellazioni e variazioni nella circolazione dei treni.

Sciopero dei treni dal 20 al 21 novembre: orari, compagnie coinvolte e corse garantite

Su indicazione della Commissione di Garanzia, il personale ferroviario è stato escluso dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre. I disagi per i viaggiatori, tuttavia, non saranno scongiurati: dalla serata dello stesso giorno scatterà infatti una distinta mobilitazione nazionale di 23 ore, indetta dai sindacati autonomi CUB Trasporti, CAT e SGB.

L'agitazione prenderà il via alle ore 21 di venerdì 20 novembre e si concluderà alle ore 20 di sabato 21 novembre 2026, coinvolgendo il personale del Gruppo FS Italiane, comprese Trenitalia e Trenitalia Tper, oltre a Italo e Trenord. Durante lo sciopero potrebbero verificarsi cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione ferroviaria, con ripercussioni sui collegamenti regionali e nazionali.

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Per quanto riguarda i servizi garantiti, venerdì sera potranno completare il viaggio i treni partiti entro le ore 21 e con arrivo previsto a destinazione non oltre un'ora dall'inizio dell'agitazione.

Nella giornata di sabato saranno, invece, assicurati i servizi minimi del trasporto regionale nelle fasce pendolari, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, oltre ai collegamenti a lunga percorrenza espressamente inseriti negli elenchi dei treni garantiti.

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Ai viaggiatori si consiglia di consultare i siti ufficiali delle compagnie ferroviarie prima di mettersi in viaggio, per verificare eventuali variazioni degli orari e la regolare effettuazione delle corse.

Trasporto pubblico a rischio: ANM esclusa dalla protesta

Lo sciopero generale di venerdì 20 novembre 2026 interesserà anche il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, con possibili disagi per i pendolari e per quanti utilizzano quotidianamente autobus e altri mezzi pubblici. L'astensione dal lavoro è prevista per l'intera giornata, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia stabilite dalle singole aziende di trasporto.

Non tutte le società, tuttavia, saranno coinvolte nella mobilitazione. A seguito dell'applicazione delle disposizioni sulle franchigie e sulla rarefazione degli scioperi, alcune importanti aziende sono state escluse dall'agitazione.

Tra queste figura ANM di Napoli, che pertanto non sarà interessata dallo sciopero generale. Escluse anche ATM di Milano, ATVO di Venezia e AMTAB di Bari.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, anche questo comparto è stato escluso dalla mobilitazione del 20 novembre a seguito dell'intervento della Commissione di Garanzia sugli scioperi. Non sono quindi previste interruzioni del servizio riconducibili a questa specifica protesta nazionale.

Restano invece in programma alcune agitazioni locali negli aeroporti per domenica 22 novembre, che potrebbero determinare disagi per i passeggeri negli scali interessati.

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Disagi in scuole, sanità e uffici pubblici

Lo sciopero generale di venerdì 20 novembre, proclamato da Cgil e Cobas, interesserà per l'intera giornata anche scuole, università, sanità e pubblica amministrazione.

Negli istituti scolastici potrebbero verificarsi riduzioni degli orari delle lezioni o sospensioni delle attività didattiche. Le famiglie sono invitate a consultare le comunicazioni delle singole scuole.

Possibili rallentamenti anche negli ospedali, negli ambulatori e negli uffici pubblici, soprattutto per visite programmate, prestazioni non urgenti e servizi agli sportelli. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali e le emergenze sanitarie.

Napoli, corteo da piazza Mancini a piazza Matteotti: possibili disagi al traffico

Oltre alle ripercussioni su scuole, sanità e uffici pubblici, lo sciopero del 20 novembre potrebbe provocare disagi alla circolazione nel centro di Napoli per la manifestazione cittadina.

Il concentramento dei manifestanti è previsto alle ore 9 in piazza Mancini, nella quale già lo scorso 30 ottobre si è tenuta una protesta contro il carovita, il caro energia, i bassi salari e le manovre politiche del governo Meloni. Questa volta però il corteo sarà diretto a piazza Matteotti.

Durante la mattinata, dunque, potrebbero verificarsi chiusure temporanee al traffico e deviazioni delle linee autobus lungo corso Umberto I, piazza Bovio, via Medina e nelle strade limitrofe a piazza Municipio e piazza Matteotti.