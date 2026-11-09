Rassegna stampa di lunedì 9 novembre: notizie dall'Italia e dal mondo, cronaca in Campania e sport

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Lunedì 9 novembre iniziano le audizioni sulla manovra alla Camera. In Israele Eisenkot ha ricevuto l’incarico di formare il governo. A Napoli un 14enne è stato denunciato con un tirapugni. In serie A, Napoli-Lazio finisce 1-1.

Italia, politica ed economia

Legge di Bilancio 2027, oggi al via le audizioni alla Camera

Entra nel vivo l'esame parlamentare della manovra economica, del valore di circa 26 miliardi di euro. Oggi sono previste oltre trenta audizioni davanti alla commissione Bilancio della Camera, con rappresentanti delle categorie produttive, del terzo settore e delle istituzioni. Il governo punta a modifiche limitate, mentre sindacati e associazioni chiedono correttivi. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 17 novembre.

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Pensioni e scuola, cresce il confronto sulle misure economiche

Il dibattito sulla manovra riguarda anche gli interventi previdenziali, le risorse per l'istruzione e la distribuzione dei benefici fiscali. Tra le disposizioni figurano modifiche all'Irpef e alla tassazione degli autonomi. La CGIL ha espresso preoccupazione per le misure sulle pensioni.

Bollette, atteso un nuovo provvedimento del governo

Il tema dei costi energetici torna nell'agenda dell'esecutivo. È atteso in Consiglio dei ministri un decreto sulle bollette, mentre prosegue il confronto sulle risorse della legge di bilancio e sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese.

Esteri

Israele, Gadi Eisenkot incaricato di formare il nuovo governo: Netanyahu rischia l'addio

Svolta politica in Israele dopo le elezioni del 27 ottobre. Il presidente Isaac Herzog ha affidato ufficialmente a Gadi Eisenkot, leader del partito centrista Yashar ed ex capo di Stato maggiore dell'esercito, l'incarico di formare il nuovo governo. Eisenkot, sostenuto nelle consultazioni da 67 parlamentari su 120, avrà 28 giorni, prorogabili di altri 14, per costruire una maggioranza. Il premier uscente Benjamin Netanyahu rischia così di perdere il potere. Le trattative si annunciano difficili: Eisenkot punta a un governo di emergenza nazionale e ha aperto al Likud, ma senza Netanyahu alla guida.

Ucraina, nuovi attacchi russi: feriti e blackout in diverse regioni

Proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nella notte, un attacco con droni nella regione di Poltava ha provocato almeno sette feriti, mentre a Balakliya, nella regione di Kharkiv, altre tre persone sono rimaste ferite. Colpite anche infrastrutture energetiche, con estese interruzioni della fornitura elettrica.

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Guerra in Ucraina, domani riprendono i negoziati ad Abu Dhabi

È previsto per il 10 novembre un nuovo round di colloqui tra Russia e Ucraina, con la mediazione degli Stati Uniti e la partecipazione di rappresentanti europei. La Francia ha annunciato la propria presenza. Il confronto diplomatico si svolgerà mentre continuano le operazioni militari e gli attacchi alle infrastrutture civili.

Stati Uniti, dopo le elezioni di metà mandato cambia il confronto politico

Le elezioni congressuali del 3 novembre hanno modificato gli equilibri politici statunitensi, rafforzando i Democratici. L'attenzione si concentra ora sulle conseguenze del voto per l'amministrazione Trump e sui rapporti tra Casa Bianca e Congresso. Restano al centro del dibattito le politiche economiche, l'immigrazione e le scelte internazionali.

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Campania e cronaca

Napoli, 14enne con un tirapugni in piazza del Plebiscito: «Volevo fare una storia sui social»

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato con un tirapugni in piazza del Plebiscito. Il minorenne ha spiegato che voleva realizzare un contenuto da pubblicare sui social. Durante i controlli nel centro storico sono state denunciate anche tre persone trovate con coltelli e due parcheggiatori abusivi.

Napoli, attirato da un profilo Telegram: 25enne ferito e rapinato

Un giovane di 25 anni è stato vittima di una rapina dopo essere stato attirato da un profilo Telegram riconducibile a una donna. Secondo le prime informazioni, è stato avvicinato da due uomini che lo hanno ferito e gli hanno sottratto denaro e smartphone.

Vico Equense, incendio all'esterno di un ristorante: nessun ferito

Momenti di paura a Vico Equense per un incendio divampato nell'area esterna del ristorante La corte degli Ulivi, in via Macello. Non risultano persone ferite. Tra le ipotesi sulle cause delle fiamme figura un possibile cortocircuito.

Sannio, 26enne muore in un incidente stradale

Tragedia nella zona industriale di Paolisi, nel Beneventano, dove un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo che la sua automobile si è ribaltata. I carabinieri sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Vesuvio, la sfida di un viticoltore tra terreni difficili e passione

La storia di Andrea, impegnato nella coltivazione della vite a 450 metri di altitudine sulle pendici del Vesuvio, racconta le difficoltà di un'agricoltura praticata tra lavoro manuale, rischio di cedimenti e attaccamento al territorio.

Sport

Serie A, Napoli fermato dalla Lazio. Inter e Milan vincono

Napoli-Lazio 1-1: gli azzurri non riescono a superare la capolista

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Termina in parità la sfida del Maradona tra Napoli e Lazio. Il risultato di 1-1 permette ai biancocelesti di conservare il primo posto in classifica, mentre gli azzurri non riescono a conquistare una vittoria importante per rilanciarsi.

Inter-Como 2-0: nerazzurri a un punto dalla vetta

L'Inter supera il Como per 2-0 e si porta a una sola lunghezza dalla Lazio. Successo importante anche per il Milan, che espugna il campo del Genoa per 2-1. La Juventus pareggia 2-2 sul campo della Fiorentina, mentre l'Atalanta vince 1-0 a Monza.

Classifica di serie A dopo l'11esima giornata

Serie B, Juve Stabia batte l'Arezzo 1-0: tre punti preziosi per le Vespe

Importante successo casalingo della Juve Stabia, che sabato 7 novembre ha superato l'Arezzo per 1-0 allo stadio Romeo Menti, nell'undicesima giornata del campionato di Serie B.

Serie C, il Savoia cade con il Potenza. Vincono Casertana, Giugliano e Scafatese

La tredicesima giornata del girone C di Serie C registra la sconfitta del Savoia, battuto 3-1 al Giraud dalla capolista Potenza. I bianchi passano in vantaggio con Meola, ma subiscono la rimonta degli ospiti. Successi per Casertana, che supera 1-0 il Casarano, e Giugliano, vittorioso 1-0 a Crotone. La Scafatese travolge 4-1 l'Audace Cerignola, mentre la Salernitana perde 1-0 contro l'Inter Under 23. Sconfitta anche per il Sorrento, battuto 2-0 dal Catania. Questa sera, alle 20.30, si gioca Altamura-Cavese.

Serie D, Turris sconfitta 3-1 sul campo del Nardò

Trasferta amara per la Turris, battuta 3-1 dal Nardò nell'undicesima giornata del girone H di Serie D. I padroni di casa chiudono il primo tempo avanti di due reti, grazie all'autogol di Capone e alla marcatura di Margheriti. Nella ripresa Bangal accorcia le distanze per i corallini, ma Trombino ristabilisce immediatamente il doppio vantaggio. La formazione allenata da Domenico Giampà prova a reagire, colpendo anche una traversa con D'Agostino, senza riuscire a riaprire la partita.

Formula 1, Norris vince il GP del Brasile. Verstappen secondo, Ferrari deludenti

Lando Norris, su McLaren, conquista il Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos, precedendo le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Quarto George Russell con la Mercedes, davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, quinto dopo una penalità di cinque secondi. Sesta posizione per Oscar Piastri. Giornata difficile per la Ferrari, con Charles Leclerc ottavo dopo una penalità e Lewis Hamilton nono.

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