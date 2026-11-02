Rassegna stampa di lunedì 2 novembre 2026: manovra, cronaca vesuviana e calcio

Polemiche sulla manovra economica 2027, soprattutto per le misure che riguardano scuola e pensioni. In primo piano lo sport, con Antonelli campione del mondo di Formula 1 a soli 20 anni, e la Lazio sola in testa alla classifica di Serie A.

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La settimana si apre con le polemiche sulla manovra economica 2027, soprattutto per le misure che riguardano scuola e pensioni. Sul piano internazionale, l'attenzione è rivolta alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, in programma domani, e alle tensioni tra Israele e Iran.

In Campania, la cronaca registra un incidente mortale a Massa di Somma e un'aggressione con arma da taglio a Napoli. A Torre Annunziata si discute di decoro urbano, partecipazione civica e gestione dei rifiuti. Nello sport, il Napoli esce sconfitto dalla trasferta contro la Juventus, la Juve Stabia pareggia ad Empoli (2-2) e il Savoia subisce un gol al 94' sul campo della Salernitana (1-1).

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Primo piano – Italia

Manovra 2027, scontro sui tagli alla scuola e sulla rivalutazione delle pensioni

Il disegno di legge di Bilancio continua ad alimentare il confronto tra Governo, opposizioni e sindacati. Al centro delle contestazioni la prevista riduzione di 6.974 posti nella scuola dall'anno scolastico 2027-2028, tra docenti e personale ATA. Critiche anche alla rivalutazione parziale delle pensioni più elevate e alle risorse per sanità ed enti locali. Il Governo difende le misure fiscali e gli obiettivi di equilibrio dei conti pubblici, mentre il testo si prepara all'esame parlamentare.

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Pensioni, tensioni anche nella maggioranza sulle nuove ipotesi di uscita anticipata

La discussione previdenziale coinvolge anche i partiti di Governo. Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno espresso perplessità sulle ipotesi relative a una nuova Quota 100, mentre la Lega sostiene la soluzione discussa. Il confronto resta aperto nell'ambito della manovra.

Esteri

Stati Uniti, domani le elezioni di metà mandato: si rinnova il Congresso

Martedì 3 novembre gli americani saranno chiamati alle urne per le elezioni Midterm. In palio tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e una parte di quelli del Senato, oltre a numerosi incarichi statali. Il voto rappresenta un passaggio politico importante per la seconda metà del mandato del presidente Donald Trump.

Israele e Iran, nuove tensioni: Netanyahu preme per un'offensiva, Trump frena

Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa internazionale, il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe sollecitato Washington a valutare una nuova azione militare contro l'Iran dopo le elezioni americane. Il presidente Trump, per il momento, sarebbe orientato a proseguire la strada negoziale.

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Bulgaria, Iliana Iotova vince le elezioni presidenziali

La presidente uscente filorussa, Iliana Iotova, avrebbe vinto il ballottaggio con il 57,58% dei voti, contro il 39,47% dello sfidante europeista Andrey Gyurov. L'esito segnerebbe l'elezione della prima donna alla presidenza della Bulgaria, in un clima di bassa affluenza (meno del 30%).

Napoli e Campania

Napoli, 23enne accoltellato all'esterno di un locale a Coroglio

Un giovane di Macerata Campania è stato ferito con due fendenti al polmone destro e alla regione lombare destra. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi. Il 23enne è stato accompagnato all'ospedale San Paolo. Indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e movente.

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Casoria, evade dai domiciliari per acquistare una bottiglia di vino

Un 59enne, sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai carabinieri mentre rientrava a casa dopo aver acquistato del vino per la cena. È stato denunciato per evasione. Durante gli stessi controlli, un 42enne è stato denunciato per contrabbando dopo il ritrovamento di 53 pacchetti di sigarette contraffatte.

Area vesuviana

Torre Annunziata, cittadini e associazioni a confronto contro il degrado urbano

All'Oratorio Salesiano di via Margherita di Savoia si è svolto il primo incontro del percorso di partecipazione promosso dal senatore Orfeo Mazzella. Al centro del dibattito l'abbandono dei rifiuti, la manutenzione del verde pubblico, il randagismo e la legalità. Il progetto prevede dieci tappe e una piattaforma digitale per raccogliere proposte e segnalazioni dei residenti.

Massa di Somma, incidente mortale: perde la vita un 56enne

Un uomo residente a San Sebastiano al Vesuvio è morto nello scontro tra due automobili in via Veseri. Feriti lievemente la compagna di 53 anni e un nipotino di tre anni, successivamente dimesso dall'ospedale Santobono con una prognosi di sei giorni. I carabinieri stanno cercando di rintracciare gli occupanti dell'altra vettura, che si sarebbero allontanati dopo l'impatto.

Sport

Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli: campione del mondo a 20 anni

Il Gran Premio del Messico incorona Andrea Kimi Antonelli campione del mondo di Formula 1, il primo italiano dopo 73 anni, dai tempi di Alberto Ascari. Il pilota Mercedes, ventenne, chiude terzo e diventa il più giovane iridato della storia. La gara è stata vinta da Max Verstappen, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc.

Serie A, Juventus-Napoli 2-0: azzurri sconfitti a Torino

Il Napoli perde il confronto dell'Allianz Stadium contro la Juventus, che si impone per 2-0. I bianconeri conquistano tre punti importanti, mentre gli azzurri devono fare i conti con una battuta d'arresto nello scontro diretto.

Serie A, tutti i risultati del weekend e le partite di oggi

Udinese-Roma: 2-5, Milan-Inter: 3-1, Frosinone-Torino: 2-0, Lazio-Cagliari: 2-1, Juventus-Napoli: 2-0, Lecce-Genoa: 1-2.

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Oggi il turno si completa con Sassuolo-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Parma alle 20.45.

Serie B, Empoli-Juve Stabia 2-2: doppietta di Di Nardo, le Vespe conquistano un punto

La squadra allenata da Pietro De Giorgio è passata in vantaggio al 33' con Antonio Di Nardo. L'Empoli ha però ribaltato il risultato prima dell'intervallo grazie alle reti di Popov al 38' e Saporiti al 44'. Nella ripresa, al 59', ancora Di Nardo ha trovato il gol del definitivo 2-2, firmando una doppietta e consentendo ai gialloblù di tornare da Empoli con un punto.

Serie C, Salernitana-Savoia 1-1: i bianchi raggiunti al 94' su rigore

Il Savoia sfiora il successo all'Arechi. La formazione oplontina passa in vantaggio all'83' con Francesco Meola, ma viene raggiunta al 94' da un calcio di rigore trasformato da Lescano, concesso per un fallo di Scotti. Un pareggio che lascia grande amarezza ai biancoscudati, sostenuti da circa 500 tifosi.

Serie C, i risultati delle squadre campane

Nella dodicesima giornata del Girone C, oltre al pareggio tra Salernitana e Savoia, c'è da segnalare il successo importante del Giugliano, che supera 1-0 la Casertana nell'altro derby campano. Sconfitte interne per il Sorrento, battuto 2-1 dall'Altamura, e per la Cavese, superata con lo stesso risultato dal Picerno. Buon pareggio esterno della Scafatese, che impatta 1-1 sul campo del Bari.

In classifica il Sorrento è quarto con 20 punti, la Scafatese ottava con 18, la Casertana a quota 17, Salernitana e Cavese a 15, Giugliano a 13 e Savoia a 12.

Serie D, la Turris perde l'imbattibilità: Virtus Francavilla corsara al Liguori (1-2)

Prima sconfitta stagionale per la Turris, battuta ieri dalla Virtus Francavilla nella decima giornata del girone H di Serie D. Ospiti avanti al 4' con Rocco, pareggio corallino di Zappettini al 31' e gol decisivo di Malva al 38'. Inutile il forcing della squadra di Domenico Giampà nella ripresa. La Virtus Francavilla consolida il primato con 24 punti, mentre la Turris resta a quota 19.